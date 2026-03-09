快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明行政院長卓榮泰訪日是私人行程，日本政府沒有立場評論。路透
日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明行政院長卓榮泰訪日是私人行程，日本政府沒有立場評論。路透

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

木原在9日的例行記者會被問及卓榮泰訪問日本一事，維持「私人行程、沒有立場評論」的政府基調。這是1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。被問及與日本方面有無接觸，木原說，「與日本政府關係人士沒有接觸」。

共同社9日也報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議。對於抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論，說明日本對台灣問題的立場並未改變，仍依據《日中共同聲明》。1972年的日中共同聲明中，中方表明「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本方面則表示「理解並尊重」這一立場。

中國外長王毅8日在全國人民代表大會期間舉行記者會，雖對日本提出批評，但未提及卓榮泰訪日或相關抗議。

中華民國 木原稔 行政院長

延伸閱讀

日媒透露 陸副外長對卓榮泰赴日觀看WBC提出抗議

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

專家：閣揆出訪 豈是私人行程？

卓榮泰搭專機赴東京看經典賽 政院稱「私人行程」

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

行政院長卓榮泰7日訪日並前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），為1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。日本共同社報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。