日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

木原在9日的例行記者會被問及卓榮泰訪問日本一事，維持「私人行程、沒有立場評論」的政府基調。這是1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。被問及與日本方面有無接觸，木原說，「與日本政府關係人士沒有接觸」。

共同社9日也報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議。對於抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論，說明日本對台灣問題的立場並未改變，仍依據《日中共同聲明》。1972年的日中共同聲明中，中方表明「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本方面則表示「理解並尊重」這一立場。

中國外長王毅8日在全國人民代表大會期間舉行記者會，雖對日本提出批評，但未提及卓榮泰訪日或相關抗議。