中東戰事影響 阿曼馬斯開特機場限制私人航班

受中東戰事影響，阿曼首都馬斯開特國際機場（Muscat InternationalAirport）已要求私人飛機營運商不要額外安排航班，並將機場優先提供給政府與定期商業航班使用。

隨著美國與以色列攻擊伊朗引發的戰事，部分中東空域關閉，多處航班受阻。據路透社看到的一封電郵顯示，

阿曼的馬斯開特國際機場，目前將以政府與定期商業航班作為優先起降對象。

機場當局6日向包機業者表示，受限於馬斯開特國際機場現行的危機應變管理，目前僅允許已獲核准的季節性航班起降。

機場表示，這項措施是為管理機場壅塞情況，確保運作容量維持在可接受範圍內。

這封由金融時報率先披露的郵件要求，所有航空公司與營運商，應取消所有不在航季時刻表內的起降時段，並在另行通知前，停止提交額外的飛行申請。

電郵並指出：「在此期間唯一可能被考慮的額外航班，是由大使館贊助的撤僑航班，但必須事先透過適當外交管道取得批准，且相關航班不得進行任何商業售票。」

美國與以色列攻擊伊朗後，中東各地大量航班遭到取消，各國政府與航空公司正忙於協助疏運滯留旅客。

由於擔憂飛彈與無人機攻擊，當地大多數空域仍然關閉，部分旅客選擇搭乘私人飛機，至於包機與有限的商業航班則正努力撤離數以萬計的旅客。

許多旅客為離開中東支付高昂費用，或經由陸路前往情勢較為穩定的國際航空樞紐，部分客機甚至偶由戰鬥機護航。