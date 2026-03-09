快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

影/新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
社群媒體X帳號「OSINTdefender」稍早上傳影片指出，卡達首都杜哈9日凌晨至少傳出8次爆炸巨響。圖/擷自@sentdefender在X的影音
社群媒體X帳號「OSINTdefender」稍早上傳影片指出，卡達首都杜哈9日凌晨至少傳出8次爆炸巨響。圖/擷自@sentdefender在X的影音

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

CNN國家安全分析師普利察斯（Alex Plitsas）指出，外界目前對穆吉塔巴的了解相當有限，因此他接下來是否親自出面宣布新政策、甚至是否會為父親之死採取報復，都將成為關鍵指標，「很多事情某種程度上都取決於這一刻」。

外界普遍認為穆吉塔巴立場偏向保守，也有跡象顯示他曾支持強硬派前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），並支持伊朗取得核武；若這些判斷屬實，情勢顯然將更為棘手，也無助於戰爭迅速落幕。

普利察斯強調，目前其實沒有人真正知道穆吉塔巴在這些議題上的立場。

普利察斯另以委內瑞拉權力交接為例指出，領導更替初期往往會出現來回放話與爭論，但之後局勢可能逐漸穩定，因此眼下仍是一個艱難且充滿不確定性的時刻。

另一方面，伊朗宣布新任最高領袖後，伊朗革命衛隊再度向未參戰的中東鄰國發射飛彈。

巴林國家通訊中心告訴CNN，伊朗無人機9日凌晨攻擊巴林首都以南約5公里的西特拉（Sitra），至少造成32人受傷，其中4人傷勢嚴重。

科威特國民警衛隊表示，在其保護的一處設施上空擊落一架無人機。

卡達國防部證實遭伊朗新一波彈道飛彈攻擊，其武裝部隊已成功攔截。社群媒體X帳號「OSINTdefender」傳出，卡達首都杜哈上空至少傳出8次爆炸巨響。

X影片https://x.com/sentdefender/status/2030805982511591542

德黑蘭 社群媒體 哈米尼

延伸閱讀

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

伊朗戰爭波及民用基礎設施 沙烏地發布首宗死亡通報

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

為何200美元油價不再是不可想像之事？

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

影/新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

面對國際油價急飆，美國總統川普表示，「短期油價將在摧毀伊朗核子威脅行動結束後快速下跌，對美國而言付出的代價非常小，並為全世界帶來安全與和平。只有愚者才會有不同的想法」。不過英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。