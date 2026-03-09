瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

瑞士的電子支付日益普及，現金交易占比在過去十年間從70%驟降至兩年前的30%。即便如此，瑞士人對瑞士法郎的情感仍十分深厚，尤其是在2022年結束的負利率時期，許多民眾從銀行提領存款，改以現鈔方式存放，以避免帳戶管理費。

數據顯示，每名瑞士居民平均在家中存放現金約1.07萬美元（約新台幣34萬元），在國際清算銀行（Bank for International Settlements）統計的各主要經濟體中傲視群雄。此次修憲意味，對實體貨幣的信任將從消費習慣進一步升級為憲法層級的保障。

除了現金議題，選民同日也支持改革被稱為「婚姻懲罰」的稅制。現行制度下，若夫妻兩人收入相近，結婚後因需合併計算所得，稅負往往反而增加。超過54%的選民支持廢除此一不公平制度，預計將有大約67萬對夫婦受惠。

這項改革被視為自1995年瑞士引進增值稅以來最重大的稅制改革之一，但在各州政府要求下，新制將設較長過渡期，預計2032年才會正式上路。

同日的投票，選民否決兩項提案，包括降低用於資助公共廣播的費用，以及增加政府氣候支出。整體結果與公投前民調大致一致。