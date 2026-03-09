快訊

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行。路透
面對國際油價急飆，美國總統川普表示，「短期油價將在摧毀伊朗核子威脅行動結束後快速下跌，對美國而言付出的代價非常小，並為全世界帶來安全與和平。只有愚者才會有不同的想法」。不過英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

川普政府宣布保險及護航計畫，並放鬆對俄羅斯原油的制裁，為全球油市注入更多流量；他並考慮提高美國及委內瑞拉石油產量，及討論一項石油期貨交易計畫，儘管之後又取消。

但大部分專家表示，扭轉油價飆漲的唯一方法，就是美國軍方及盟國快速摧毀伊朗威脅油輪通過海峽的能力。

美國石油協會執行長索莫斯表示，「真正的焦點必然是清通荷莫茲海峽，因為沒有少了這些原油，即使將其他作法加在一起，也有以穩定供應全世界經濟所需要的石油。其他選項「對油價只有邊際性的影響」。

美國由於戰略庫存不足，使華府因應油價危機的能力受損。拜登主政時為因應俄─烏戰爭，使庫存大量減少；川普雖保證將補足存量，但去年油價低落時卻一直未回補庫存。

過去一周通過海峽的船隻不到50艘，約有500艘油輪及LNG船仍在附近水域徘徊。船東警告，油輪需得到安全保證，才能通過海峽。

高盛警告，如果到3月底海峽仍然近於關閉，油價「可能」超過2008及2022年時的頂峰；當時布蘭特原油曾漲到每桶147美元，美國汽油漲到每加侖5美元。

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

一通電話讓實驗意外成功 日本小廠化妝海綿顛覆美妝產業

化妝海綿於20世紀初便現身好萊塢，但普及全球的關鍵，源自日本一家原本製造泡棉靠墊的小工廠雪谷化學。1960年代，社長坂本覺大膽接下大型化妝品訂單後，工程師城正之面臨了技術難題：傳統天然橡膠海綿遇油即碎。歷經無數次失敗，城正之在一次實驗中的「意外」，研發出全球首款耐油性優異的合成橡膠海綿。這項革命性產品1976年問世後，迅速攻占全球七成市場，成為資生堂等大廠的首選。

川普邀17國 組反毒聯盟

美國總統川普7日邀集拉丁美洲多國元首，在佛州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並正式成立由17國組成的「反毒集團」聯盟。

