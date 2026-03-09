快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖。路透
伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖。路透

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

卡內基國際和平基金會資深研究員薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）接受CNN訪問時表示，穆吉塔巴如今接手的，是一個同時與全球最強權美國、中東最強軍事力量以色列，甚至與國內社會對立交戰的政權。

薩賈德普爾並指出，穆吉塔巴目前據稱受傷且藏身避難，如今形同眾矢之的，伊朗國內甚至已開始出現「穆吉塔巴去死」的口號。伊朗今年稍早才爆發反政府示威，當局隨後對上街群眾展開強力鎮壓。

薩賈德普爾說，他曾問一名認識穆吉塔巴多年的人，「穆吉塔巴究竟要怎麼治理這個國家？」對方回答：「他現在想的不是治理，而是活下去。」

薩賈德普爾直言，穆吉塔巴充其量「只會是伊朗的一名過渡性人物」。

美國 以色列 CNN

延伸閱讀

「敵人憎恨的人」 穆吉塔巴接班凸顯強硬派仍掌大權

伊朗挑川普喊「無法接受」的人當最高領袖！一文認識穆吉塔巴

伊朗新最高領袖出爐！哈米尼「二皇子」穆吉塔巴接班 川普嗆聲3個字

伊朗專家會議 任命穆吉塔巴．哈米尼為最高領袖

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

為何200美元油價不再是不可想像之事？

油價可能漲到多高？由於荷莫茲海峽仍然實際上關閉，金融界對油價的預測端視海峽仍將封閉多久，以及投資人如何反應而定。

影/新任最高領袖表態？伊朗彈道飛彈開轟中東多國 影片曝光

伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

FT：川普並沒有多少選項能抑制油價飆漲

面對國際油價急飆，美國總統川普表示，「短期油價將在摧毀伊朗核子威脅行動結束後快速下跌，對美國而言付出的代價非常小，並為全世界帶來安全與和平。只有愚者才會有不同的想法」。不過英國金融時報分析，川普要想扭轉油價漲勢，選項非常有限，除非他能迅速使荷莫茲海峽重新開放航行，讓石油能夠從波斯灣運出。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。