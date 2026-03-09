聽新聞
CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」
伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。
卡內基國際和平基金會資深研究員薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）接受CNN訪問時表示，穆吉塔巴如今接手的，是一個同時與全球最強權美國、中東最強軍事力量以色列，甚至與國內社會對立交戰的政權。
薩賈德普爾並指出，穆吉塔巴目前據稱受傷且藏身避難，如今形同眾矢之的，伊朗國內甚至已開始出現「穆吉塔巴去死」的口號。伊朗今年稍早才爆發反政府示威，當局隨後對上街群眾展開強力鎮壓。
薩賈德普爾說，他曾問一名認識穆吉塔巴多年的人，「穆吉塔巴究竟要怎麼治理這個國家？」對方回答：「他現在想的不是治理，而是活下去。」
薩賈德普爾直言，穆吉塔巴充其量「只會是伊朗的一名過渡性人物」。
