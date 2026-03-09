拒唱國歌被指叛徒　前伊朗國王之子籲澳洲庇護女足

伊朗已故國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）今天敦促澳洲政府保護伊朗女子足球隊，因為這支球隊在澳洲參賽時拒唱國歌，被貼上「戰時叛徒」的標籤。

法新社報導，澳洲正面臨各界要求為這支球隊提供政治庇護的巨大壓力。伊朗女足在亞洲盃出局後，即將啟程返回伊朗。

巴勒維表示，這支球隊面臨「嚴重後果」。他曾表態，若伊朗垮台，他將成為替代領袖。

巴勒維在社群平台X上表示：「伊朗女足國家隊成員正承受著來自伊斯蘭共和國的巨大壓力與持續威脅。我呼籲澳洲政府確保她們的安全，並提供一切必要的支援。」

伊朗球員上週在對陣韓國的比賽前拒絕唱國歌。此舉被廣泛視為反抗行為，伊朗國營電視台主持人更痛批該球隊為「戰時叛徒」，稱此行為是「奇恥大辱」。

當地媒體報導，昨天比賽結束後，群眾包圍伊朗隊巴士，高喊「讓她們走」並揮舞反政府旗幟。

伊朗駐澳洲大使館未針對置評請求做出回應。