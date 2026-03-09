荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘貨輪3日駐泊阿拉伯聯合大公國富查伊拉海域。路透
美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約20%油氣運輸須通過該海峽，水道最窄處僅約33公里寬。

根據彭博彙整的船舶追蹤資料，過去24小時內有1艘與伊朗有關聯的散裝貨輪駛離波斯灣；沒有船隻顯示曾朝相反方向航行。紐約時報引述全球船舶追蹤公司Kpler的分析師安巴齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）表示，這不太能視為荷莫茲海峽航運正恢復正常的跡象。

美伊開戰至今，最後一艘穿越荷莫茲海峽且與伊朗無明顯關聯的商業船舶，是中國散裝貨輪「中海號」（Sino Ocean），於7日上午完成通行。

紐時報導，美國能源部長萊特8日受訪CNN稱，美國已成功摧毀伊朗本可能用來攻擊船舶的許多武器，油輪很快能恢復航行，「我想用不了太久，你就會看到荷莫茲海峽恢復更規律的船舶航行」。他補充，目前大量滯留波斯灣的油輪，或許很快就會重新把石油運往全球各地。

萊特表示，最壞情況下，油輪數量恢復正常水準將需要「幾周」時間。

問及川普曾表態可出動美軍護航油輪，萊特並未給出具體開始日期。

油輪無法進出波斯灣，意味著儲油槽正在被填滿，部分煉油廠已削減產能。伊拉克已被迫縮減產量，科威特與阿拉伯聯合大公國也已跟進，而沙烏地阿拉伯則正把紅海港口的出貨量提高到創紀錄水準。追蹤數據顯示，截至6日，波斯灣內僅剩9艘空的超級油輪。

油輪停擺正在削減全球市場的石油產品供應，並已導致油價大幅上升，也開始推高汽油成本。

