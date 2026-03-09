聽新聞
防俄援烏需求增 歐洲成全球最大武器進口國
斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天公布的報告顯示，過去5年全球武器流通量增加近10%，其中歐洲進口量更增加3倍以上。
法新社報導，根據報告，歐洲國家武器採購量激增，至少部分原因在於各國正採購武器以供應烏克蘭，以及因應來自俄羅斯的潛在威脅，正尋求提升自身的軍事能力。2021年至2025年間全球武器流通量較前一個5年增加9.2%。
由於少數大型合約的交付就可能左右單一年度的數據，因此斯德哥爾摩國際和平研究所以每5年為單位來分析趨勢。
雖然歐洲武器進口量尚未達到冷戰時期的程度，但斯德哥爾摩國際和平研究所武器轉移計畫主任喬治（Mathew George）告訴法新社：「歐洲現在已成為全球最大的武器接收地區。」
他在聲明中表示：「自2022年以來向烏克蘭交付武器是最顯著的因素，但大多數其他歐洲國家也已開始大幅增加武器進口，以強化軍事能力，因應被認為日益升高的俄羅斯威脅。」
歐洲國家占全球武器進口總量的33%，與前一個5年期間相比，大幅增長210%。
歐洲進口的武器中，有48%來自美國。美國在武器出口方面占據主導地位，在該期間占全球武器轉移總量的42%，高於前一個5年期間的36%。
