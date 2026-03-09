快訊

防俄援烏需求增 歐洲成全球最大武器進口國

中央社／ 斯德哥爾摩9日綜合外電報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天公布的報告顯示，過去5年全球武器流通量增加近10%，其中歐洲進口量更增加3倍以上。

法新社報導，根據報告，歐洲國家武器採購量激增，至少部分原因在於各國正採購武器以供應烏克蘭，以及因應來自俄羅斯的潛在威脅，正尋求提升自身的軍事能力。2021年至2025年間全球武器流通量較前一個5年增加9.2%。

由於少數大型合約的交付就可能左右單一年度的數據，因此斯德哥爾摩國際和平研究所以每5年為單位來分析趨勢。

雖然歐洲武器進口量尚未達到冷戰時期的程度，但斯德哥爾摩國際和平研究所武器轉移計畫主任喬治（Mathew George）告訴法新社：「歐洲現在已成為全球最大的武器接收地區。」

他在聲明中表示：「自2022年以來向烏克蘭交付武器是最顯著的因素，但大多數其他歐洲國家也已開始大幅增加武器進口，以強化軍事能力，因應被認為日益升高的俄羅斯威脅。」

歐洲國家占全球武器進口總量的33%，與前一個5年期間相比，大幅增長210%。

歐洲進口的武器中，有48%來自美國。美國在武器出口方面占據主導地位，在該期間占全球武器轉移總量的42%，高於前一個5年期間的36%。

俄羅斯 烏克蘭 美國

「俄粉」與「炮灰」：申請俄羅斯長居必須同意服役一年？

川普：國防企業達共識 精密武器產量提高至4倍

伊朗孤立無援！中俄盟友旁觀中東衝突 戰略重心分別聚焦兩區域

戰事耗彈燒錢！五角大廈急籌軍費補彈藥庫存 伊朗改打無人機消耗戰

美洲之盾…美擬飛彈援拉美 打擊毒梟

美國總統川普七日邀集拉丁美洲十二國領袖在佛羅里達州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲拉美各國對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並提議由美國提供飛彈攻擊支援。

川普在西半球驅逐北京勢力

美國總統川普第二任期的要務之一，是遏制中國大陸在西半球的影響力。儘管他七日與拉丁美洲領袖在佛州的「美洲之盾」峰會避談中國，但仍強調美國不准「敵對外國勢力」立足西半球。

荷莫茲海峽現況曝光！過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

美以聯軍2月28日開轟德黑蘭，造成全球油氣重要航道、伊朗控制的荷莫茲海峽連續7天幾乎停擺。彭博資訊9日彙整船舶追蹤資料指出，過去24小時內，僅有1艘與伊朗有關、載運燃料油的小型油輪成功穿越荷莫茲海峽。

不可想像場景成真：荷莫茲海峽仍遭封鎖 台灣面臨油氣高漲高風險

中東油輪運輸已近乎停滯，石油分析師認為絕不可能發生的末日場景，如今正在發生。

一通電話讓實驗意外成功 日本小廠化妝海綿顛覆美妝產業

化妝海綿於20世紀初便現身好萊塢，但普及全球的關鍵，源自日本一家原本製造泡棉靠墊的小工廠雪谷化學。1960年代，社長坂本覺大膽接下大型化妝品訂單後，工程師城正之面臨了技術難題：傳統天然橡膠海綿遇油即碎。歷經無數次失敗，城正之在一次實驗中的「意外」，研發出全球首款耐油性優異的合成橡膠海綿。這項革命性產品1976年問世後，迅速攻占全球七成市場，成為資生堂等大廠的首選。

川普邀17國 組反毒聯盟

美國總統川普7日邀集拉丁美洲多國元首，在佛州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並正式成立由17國組成的「反毒集團」聯盟。

