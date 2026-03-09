快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

艱難克韓！中華隊員相擁流下英雄淚  陳傑憲：下次戰南韓我們不再害怕

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威警方：美國大使館爆炸案可能涉恐怖主義動機

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

奧斯陸警方今天表示，美國駐挪威大使館於深夜發生爆炸，可能涉及恐怖主義行動，但強調也在調查其他可能原因。

法新社報導，當地時間凌晨1時（格林威治標準時間0時）許的這起爆炸發生在大使館領事部門入口處，未造成人員傷亡，僅有輕微財物損失。

警方未說明爆炸可能原因，但證實有運用「爆裂裝置」。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）稱這起事件「非常嚴重、完全不可接受」，並在聲明中表示，今天已經和美國駐奧斯陸大使館館長通話。

現場可見建築入口處的雪地上散落著碎玻璃，厚重玻璃門也出現裂痕。天花板燈具隨電線懸垂而下，門底部的地面上留有疑似爆炸造成的焦黑痕跡。

警方調查和情報聯合小組負責人拉森（FrodeLarsen）向公共媒體挪威廣播公司（NRK）表示：「其中一個假設是這是一起恐怖行動。」

他在記者會場邊受訪時說：「但我們目前並未完全鎖定這一方向，我們必須保持開放態度，認為還有其他因素導致這起事件的可能性。」

拉森告訴記者，警方正在追緝涉案嫌犯，但「目前尚無嫌疑人」。

奧斯陸警方官員梅特利德（Grete Lien Metlid）似乎證實，大使館曾被人投擲爆裂物。

有記者詢問使用的是不是手榴彈時，她回答說：「我們尚未透露投擲的是什麼物品。」

美國駐中東各地大使館因美軍在伊朗的行動處於高度警戒狀態，部分館舍也遭遇攻擊，伊朗則對工業和外交目標進行報復。

奧斯陸的調查人員並未排除事件與中東戰爭有關的可能性。

拉森說：「將這起事件與當前的安全政策情勢聯繫起來是合理的。」他並表示警方已在案發現場加強維安。

挪威警察安全處（Police Security Service）告訴法新社，已調度更多人手協助警方辦案。發言人伯恩森（Martin Bernsen）強調，該斯堪地那維亞半島國家的威脅評估等級「未有變動」，自2024年11月以來一直維持在5級中的第3級。

他拒絕透露美國在挪威的利益於爆炸案發前是否曾遭到威脅。

恐怖主義 美國 大使館

延伸閱讀

1分鐘看世界／挪威美大使館爆炸 無人員傷亡 可能與伊朗有關

才剛道歉…伊朗總統改口 續攻鄰國

美駐奧斯陸大使館爆炸未傳傷亡 警方：疑人為事件

挪威奧斯陸美國大使館附近凌晨驚爆 未傳傷亡

相關新聞

美洲之盾…美擬飛彈援拉美 打擊毒梟

美國總統川普七日邀集拉丁美洲十二國領袖在佛羅里達州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲拉美各國對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並提議由美國提供飛彈攻擊支援。

川普在西半球驅逐北京勢力

美國總統川普第二任期的要務之一，是遏制中國大陸在西半球的影響力。儘管他七日與拉丁美洲領袖在佛州的「美洲之盾」峰會避談中國，但仍強調美國不准「敵對外國勢力」立足西半球。

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

隨著更多中東主要產油國加入減產行列、荷莫茲海峽幾乎全面關閉，加上美國揚言要加劇這場已經顛覆能源市場的戰事，能源市場陷入動盪，油價飆破每桶110美元。這引發市場擔憂能源價格高漲可能急遽減緩美國經濟成長，美股期貨在本周開盤前大跌。道瓊工業指數上周剛創下近一年來最大單周跌幅。

本周開盤前 五件國際事不可不知

國際油價今天（周一）飆升至每桶 110 美元以上，越來越多主要產油國採取減產措施，關鍵航道也幾乎完全封鎖，美國揚言進一步投入這場已顛覆能源市場的衝突，更雪上加霜。

川普邀17國 組反毒聯盟

美國總統川普7日邀集拉丁美洲多國元首，在佛州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並正式成立由17國組成的「反毒集團」聯盟。

對五角大廈協議憂心 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（CaitlinKalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。