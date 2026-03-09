挪威警方：美國大使館爆炸案可能涉恐怖主義動機

奧斯陸警方今天表示，美國駐挪威大使館於深夜發生爆炸，可能涉及恐怖主義行動，但強調也在調查其他可能原因。

法新社報導，當地時間凌晨1時（格林威治標準時間0時）許的這起爆炸發生在大使館領事部門入口處，未造成人員傷亡，僅有輕微財物損失。

警方未說明爆炸可能原因，但證實有運用「爆裂裝置」。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）稱這起事件「非常嚴重、完全不可接受」，並在聲明中表示，今天已經和美國駐奧斯陸大使館館長通話。

現場可見建築入口處的雪地上散落著碎玻璃，厚重玻璃門也出現裂痕。天花板燈具隨電線懸垂而下，門底部的地面上留有疑似爆炸造成的焦黑痕跡。

警方調查和情報聯合小組負責人拉森（FrodeLarsen）向公共媒體挪威廣播公司（NRK）表示：「其中一個假設是這是一起恐怖行動。」

他在記者會場邊受訪時說：「但我們目前並未完全鎖定這一方向，我們必須保持開放態度，認為還有其他因素導致這起事件的可能性。」

拉森告訴記者，警方正在追緝涉案嫌犯，但「目前尚無嫌疑人」。

奧斯陸警方官員梅特利德（Grete Lien Metlid）似乎證實，大使館曾被人投擲爆裂物。

有記者詢問使用的是不是手榴彈時，她回答說：「我們尚未透露投擲的是什麼物品。」

美國駐中東各地大使館因美軍在伊朗的行動處於高度警戒狀態，部分館舍也遭遇攻擊，伊朗則對工業和外交目標進行報復。

奧斯陸的調查人員並未排除事件與中東戰爭有關的可能性。

拉森說：「將這起事件與當前的安全政策情勢聯繫起來是合理的。」他並表示警方已在案發現場加強維安。

挪威警察安全處（Police Security Service）告訴法新社，已調度更多人手協助警方辦案。發言人伯恩森（Martin Bernsen）強調，該斯堪地那維亞半島國家的威脅評估等級「未有變動」，自2024年11月以來一直維持在5級中的第3級。

他拒絕透露美國在挪威的利益於爆炸案發前是否曾遭到威脅。