兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

五角大廈近期要求自行掌控如何運用美國OpenAI和Anthropic公司的人工智慧（ＡＩ），談判結果是Anthropic失去與政府的業務，OpenAI取得新協議。華爾街日報七日報導，兩家同業結怨可能扭曲ＡＩ未來走向。

兩家公司都打算今年上市，本就在爭奪用戶、人才和投資人資金。雙方利害衝突在二月底加劇，當時Anthropic執行長阿莫戴拒絕美國國防部要求，不願讓五角大廈將該公司技術用於大規模國內監控和全自動武器，OpenAI執行長奧特曼則另與五角大廈達成協議。

兩公司關係惡化且不信任感加劇，可能進一步破壞業界對如何安全運用ＡＩ的共識。川普政府的前ＡＩ顧問博爾在社媒Ｘ發文說，這不會是國家最後一次干預前沿ＡＩ，「在我們建立應對此類干預的正式機制前，業界團結至關重要」，如今團結的可能性恐將降低。

華爾街日報說，美國商界，尤其是矽谷，充斥由野心、貪婪和嫉妒引發的紛爭。這種激烈競爭從長遠來看，可說對消費者有利，因為競爭雙方都在努力創新、降低價格以勝過對手。但OpenAI和Anthropic的爭鬥也存在獨特風險，因為ＡＩ技術尚處於萌芽階段，未來命運僅掌握在少數幾家實力雄厚的公司手中。

Anthropic是二○二一年由OpenAI的前員工創辦，阿莫戴曾任OpenAI的研究副總裁，但是對OpenAI的ＡＩ發展方向的安全性感到擔憂。他擔心ＡＩ能力的潛在負面影響，曾警告可能導致類似大蕭條時期的大規模失業。

另一方面，奧特曼或許可被視為精於算計、急於達成大型交易來快速擴張的商人。奧特曼確實曾對ＡＩ發展表達擔憂，但幾乎是語帶驚嘆，無疑站在支持ＡＩ的一邊。不出所料，兩家公司在ＡＩ監管的政策辯論中，立場截然不同。

諷刺的是，對ＡＩ快速發展和改變未來的潛力，兩人的觀點往往相似，都認為巨變即將到來。

與五角大廈的協議告吹後，阿莫戴告訴美國哥倫比亞廣播公司，國會應權衡ＡＩ能如何被用於大規模監控，認為現行相關法規有所不足。

同樣，奧特曼五日也說，民選官員應決定ＡＩ如何應用在國防領域。不過，很難想像短期內兩人將合作遊說政府。