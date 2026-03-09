川普在西半球驅逐北京勢力

美國總統川普第二任期的要務之一，是遏制中國大陸在西半球的影響力。儘管他七日與拉丁美洲領袖在佛州的「美洲之盾」峰會避談中國，但仍強調美國不准「敵對外國勢力」立足西半球。

川普說，華府已正式承認委內瑞拉政府，雙方並達成協議將在黃金和礦產方面合作，古巴則正與美國談判。他還說，委、古兩國的局勢顯示，華府的準則是不讓敵對外國勢力在西半球取得一席之地。

美聯社八日報導，川普早已承諾將重拾美國在拉美的主導地位，並反擊他眼中中國對這個美國「後院」的經濟侵蝕。美國國安戰略正提倡「川普版」門羅主義；十九世紀門羅主義旨在禁止歐洲勢力入侵美洲，川普則盯上中國在拉美的基礎設施項目、軍事合作和天然資源投資。

川普對拉美採取的更強硬手段，最初展現於他施壓巴拿馬退出中國「一帶一路」倡議，並要求巴國重新審查香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河兩端的港口合約，還揚言要重新控制該運河。

此外，川普下令美軍一月抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，還稱要「管理」委國，這可能危及委國對其原油最大買家中國的石油輸出，並將委國這個北京在拉美最親密盟友之一拉進華府勢力範圍。

但對許多面臨發展挑戰的拉美國家，中國以貿易為導向的外交正好填補當地財政缺口。相較之下，川普持續大幅削減對拉美的援助，同時獎勵支持美方打擊移民政策的國家，但反移民政策在西半球多國不得人心。

川普預料三月底將訪問北京，訪中期間將會晤中國國家主席習近平。中國外交部長王毅八日說，中國在拉美的外交活動並非針對第三方也不應受第三方干涉，「廿一世紀的國際舞台，不應再上演十九世紀的舊戲碼」。