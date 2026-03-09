美洲之盾 美擬飛彈援拉美 打擊毒梟

美國總統川普七日邀集拉丁美洲十二國領袖在佛羅里達州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲拉美各國對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並提議由美國提供飛彈攻擊支援。

川普說，這些不法組織對西半球國家安全構成「令人無法接受的威脅」。他表示，「打敗這些敵人的唯一辦法就是釋出我們的軍隊力量。我們出動我們的軍隊，你們也要出動你們的軍隊。」

川普並提議美國提供飛彈攻擊支援，打擊毒梟首腦。他在邁阿密附近多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，對十二位來自拉美與加勒比海地區的右翼領袖說：「我們將與各位合作，採取任何必要行動。我們會動用飛彈，你們要我們用飛彈嗎？那些玩意兒精準得很。」

法新社報導，正值美國與伊朗交戰之際，川普展現出強硬姿態擴張美國在西半球的利益。他呼籲盟友採取強硬行動，打擊危害該地區的組織犯罪，並正式發起由十七國組成的「反販毒集團」聯盟，白宮表示這意味各國政府承諾動用「硬實力」對抗安全威脅。

川普以美國率領聯軍在中東地區對抗恐怖組織「伊斯蘭國」為例指出：「我們現在必須在家園使用相同手段，消滅犯罪集團。」

阿根廷、玻利維亞、智利、哥斯大黎加、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、蓋亞那、宏都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、千里達及托巴哥等十二國領袖出席峰會。不過，拉丁美洲兩大強權巴西、墨西哥，以及長期是美國反毒計畫目標的哥倫比亞領袖都缺席。

兩個月前，川普下令美軍突襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛夫婦，帶到美國以毒品共謀罪受審。川普表示，美國本周已正式承認委內瑞拉政府，兩國並達成一項具歷史意義的「黃金協議」，讓雙方共同合作促進委內瑞拉黃金和其他礦產的銷售。

川普說，美國和委內瑞拉代理總統羅德里格斯正密切合作，「她表現非常出色，因為她正和我們合作。當我們在委內瑞拉實現歷史性的轉型之際，我們同時期待古巴很快也將迎接巨大變化。」

川普說：「古巴已走投無路。他們幾乎處於窮途末路，沒錢也沒石油。他們有很糟糕的理念，他們的政權很糟糕，而且已經腐敗很久。」

他說，古巴現在日薄西山，接下來將有偉大新生活，「此時是在做最後垂死掙扎」。

美軍日前已與厄瓜多政府合作，攻擊該國境內販毒集團。美軍南方司令部說：「遵照國防部命令，南方司令部司令唐納文三月六日指示部隊支援厄瓜多部隊，對厄瓜多境內特定恐怖組織展開致命性軍事行動。」

國防部長赫塞斯刻意分享美軍空襲行動影片，並發文表示：「我們轟炸毒販恐怖分子，感謝我們的厄瓜多夥伴，還會有更多行動。」