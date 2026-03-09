快訊

川普邀17國 組反毒聯盟

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國總統川普7日邀集拉丁美洲多國元首，在佛州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並正式成立由17國組成的「反毒集團」聯盟。

川普表示，販毒集團問題是美國加強介入拉丁美洲的主因之一，主張盟友應採取強硬行動，打擊危害該地區的組織犯罪，「打敗這些敵人的唯一辦法就是釋出我們的軍隊力量」，並暗示若夥伴要求，美國可對毒品集團首領動用導彈。

川普也簽署公告，正式啟動由17國組成的「美洲反毒集團聯盟」（Americas Counter Cartel Coalition）。白宮說，這意味各國政府承諾動用「硬實力」對抗安全威脅。

這場峰會正值中東戰雲密布，也是川普在4月與中國大陸國家主席習近平會晤前、推動加強地區安全合作的一環。這場峰會共有12個拉美國元首參與，但巴西、墨西哥，以及長期為美國反毒計畫目標的哥倫比亞三國領袖都未出席。

川普除了在會上點名墨西哥為販毒集團活動的中心，也預測古巴將出現重大政治變化，稱「古巴已走投無路」，「在最後的垂死掙扎」。國土安全部前部長諾姆則是首次以「美洲之盾」特使的新頭銜亮相。

白宮 墨西哥 習近平

美洲之盾…美擬飛彈援拉美 打擊毒梟

美國總統川普七日邀集拉丁美洲十二國領袖在佛羅里達州舉行首屆「美洲之盾」峰會，呼籲拉美各國對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，並提議由美國提供飛彈攻擊支援。

川普在西半球驅逐北京勢力

美國總統川普第二任期的要務之一，是遏制中國大陸在西半球的影響力。儘管他七日與拉丁美洲領袖在佛州的「美洲之盾」峰會避談中國，但仍強調美國不准「敵對外國勢力」立足西半球。

