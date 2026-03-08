快訊

馬航MH370班機失聯12年 最新搜索仍無進展

中央社／ 吉隆坡8日綜合外電報導

馬來西亞交通部今天表示，針對失聯12年的馬來西亞航空公司MH370班機最新搜索行動於1月結束，未取得任何進展。乘客家屬敦促當局與探勘公司續約，以持續進行搜索。

路透社報導，這架載有239人的波音（Boeing）777型客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中，從雷達螢幕上消失無蹤，成為航空業史上最大待解謎團之一。這段期間大馬當局在南印度洋展開多次海底搜索，均無功而返。

大馬政府2025年3月同意讓海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）依據「沒找到就不收費」的原則重啟搜索，只有尋獲殘骸時才支付7000萬美元（新台幣22億2740萬元）酬勞。

馬來西亞航空事故調查局（AAIB）今天表示，這次搜索耗時28天、分兩階段進行，搜索約7571平方公里海床後仍一無所獲，且搜救行動屢受天候與海象影響而中斷，第二階段搜索於1月23日結束。

AAIB強調，「當局會持續與乘客家屬保持聯繫，並適時告知最新進展」。

MH370乘客與機組人員家屬成立的「370之聲」（Voice370）指出，考慮到南半球即將入冬和海象惡化，探勘公司在6月合約到期前重啟搜索機率不高。

該組織呼籲大馬政府批准「無限海洋」公司提出的任何續約請求，及開放相同條件給其他有意協助搜索的企業。

「無限海洋」公司之前進行多次搜索，但始終未找到這架班機的殘骸。

吉隆坡 MH370 航空公司

相關新聞

美駐奧斯陸大使館爆炸未傳傷亡 警方：疑人為事件

挪威警方表示，首都奧斯陸的美國大使館今天凌晨發生爆炸，幸無人受傷。對爆炸原因，警方已有初步想法，看似是某人所為，但未進一...

德國地方選舉將登場 梅爾茨力阻極右翼崛起

德國總理梅爾茨領導的中間偏右基督教民主黨，將在今天迎來地方選舉。這是今年來多場選舉的首戰，基民黨希望藉此遏制極右翼德國另...

拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲將考慮波斯灣國家提出的請求，針對伊朗的無人機及飛彈攻擊提供相關援...

對五角大廈協議憂心 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（CaitlinKalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國...

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響！挪威警方說話了

挪威媒體VG報導，美國駐奧斯陸大使館附近在當地時間8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙，當局已證實出動大批警力，目前未傳出有人受傷，尚不清楚事故具體原因。

白領親自教企業AI取代自己？個人經驗專業恐淪可複製資產

企業AI正悄悄改變職場權力結構。當員工在系統中撰寫文件、輸入提詞策略、處理客戶問題時，這些原本屬於個人的隱性知識與工作技巧，正被平台記錄並納入企業的知識管理資產。久而久之，企業不只掌握成果，也逐漸掌握解決問題的思路與技術流程。對許多白領工作者而言，真正的風險或許不是被AI直接取代，而是自己在不知不覺中，把多年累積的能力一步步交給系統。當企業把這些知識變成資產，員工還能保住自己的競爭力嗎？

