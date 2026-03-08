伊朗飛彈來襲 以色列各地防空警報大作

以色列全國各地今天凌晨防空警報大作，警示伊朗飛彈來襲，目前尚未傳出損害或人員傷亡的通報消息。

法新社報導，以色列軍方的聲明寫道，在大約5個小時內，防空系統因應了至少4波「從伊朗射向以色列領土的飛彈」。

以色列民防司令部（Home Front Command）指出，國內北部、南部和中部的大多數地區都響起防空警報並指示民眾避難，其中包括特拉維夫（Tel Aviv）、海法（Haifa）、俾什巴（Beersheba）等主要城市。

隨後警報解除，以色列當地媒體報導，伊朗發射數枚飛彈，多數已被攔截。

美國與以色列2月28日聯手向伊朗發起軍事行動以來，以國境內已經有10人死於飛彈攻擊。

另外，以色列北部靠近黎巴嫩邊境的地區今晨也多次響起空襲警報。

伊朗支持的黎巴嫩政治及軍事組織真主黨（Hezbollah）在此次戰事期間，同樣對以色列發射無人機、火箭和飛彈。