斯里蘭卡收容200名伊朗水兵 美尊重斯國主權處置權

中央社／ 可倫坡7日綜合外電報導

斯里蘭卡官方今天說，已安排22名因美國潛艦擊沉軍艦後獲救的伊朗水兵出院，並為另一艘伊朗軍艦的219名水兵提供臨時避難。美國強調，將尊重斯里蘭卡處理此事的決定權。

這些水兵4日以來一直在南部港口城市加勒（Galle）的卡拉皮蒂亞醫院（Karapitiya Hospital）接受治療，此前，伊朗軍艦IRIS Dena在斯里蘭卡領海之外遭魚雷擊沉。

醫院的醫務官員告訴法新社：「還有10人仍在接受治療。」

他表示，從印度洋打撈上來的84具伊朗人遺體目前也停放在該醫院。這些在夜間出院的水兵已被送往同一行政區的一處海濱度假村。

斯里蘭卡當局表示，對IRIS Dena倖存者的處置均遵循國際人道法，政府已聯繫紅十字國際委員會（ICRC）尋求協助。

這個島國也為另一艘伊朗軍艦布什爾號（IRISBushehr）的219名水兵提供臨時避難。該艦在IRISDena被擊沉一天後獲准靠港。

布什爾號的水兵已被轉移至位於首都可倫坡（Colombo）北方的維利薩拉 （Welisara）斯里蘭卡海軍營區，該艦則由斯里蘭卡海軍接管。

斯里蘭卡宣布將把布什爾號移往東北部港口春可馬里（Trincomalee），但海軍發言人表示，因引擎故障以及其他技術與行政問題，行動已延後。

斯里蘭卡否認有說法指稱華盛頓對其施壓，要求不要讓伊朗人返回國內，並表示可倫坡將僅依據國際法與本國法律處理此事。

美國國務院發言人表示，布什爾號船員以及在海上獲救的伊朗水兵如何處置，將由斯里蘭卡自行決定。該發言人在華盛頓告訴法新社：「美國當然尊重並承認斯里蘭卡在處理此一情況時的主權。」

