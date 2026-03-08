美駐奧斯陸大使館爆炸未傳傷亡 警方：疑人為事件

挪威警方表示，首都奧斯陸的美國大使館今天凌晨發生爆炸，幸無人受傷。對爆炸原因，警方已有初步想法，看似是某人所為，但未進一步說明。

法新社報導，挪威公共廣播公司NRK引述警方指揮官德勒米爾（Michael Dellemyr）表示，爆炸地點位於美國大使館的領事部門入口。

德勒米爾受訪時表示：「大約凌晨1時（格林威治時間零時），我們接獲多起爆炸通報。警方隨後趕抵現場，確認是美國大使館發生爆炸。」

他說，現場僅受輕微損害。

他補充說：「因為還在初步調查，關於損害的細節、爆炸物品等資訊，目前還未能說明。」

隨後，德勒米爾對挪威電視新聞頻道TV2表示，警方「對事發原因，已有初步想法」，並說「我們認為這是由某個人所為。」

德勒米爾提到，調查人員正與目擊者交談。根據TV2報導，拆彈小組也在現場。

住在大使館附近的民眾表示，他們聽到了巨響。

民眾說：「現場有警犬、無人機、配備自動武器的警察，還有直升機在空中盤旋。」

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，伊朗旋即展開報復，多座美國使館及外交設施遭無人機與飛彈攻擊，中東地區的美國大使館已提升警戒。不過，奧斯陸警方未表示這起事件與伊朗衝突有任何關聯。