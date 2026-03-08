快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

美駐奧斯陸大使館爆炸未傳傷亡 警方：疑人為事件

中央社／ 奧斯陸8日綜合外電報導
美國駐奧斯陸大使館附近8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙。圖/擷自@Osint613在X的照片 盧思綸
美國駐奧斯陸大使館附近8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙。圖/擷自@Osint613在X的照片 盧思綸

挪威警方表示，首都奧斯陸的美國大使館今天凌晨發生爆炸，幸無人受傷。對爆炸原因，警方已有初步想法，看似是某人所為，但未進一步說明。

法新社報導，挪威公共廣播公司NRK引述警方指揮官德勒米爾（Michael Dellemyr）表示，爆炸地點位於美國大使館的領事部門入口。

德勒米爾受訪時表示：「大約凌晨1時（格林威治時間零時），我們接獲多起爆炸通報。警方隨後趕抵現場，確認是美國大使館發生爆炸。」

他說，現場僅受輕微損害。

他補充說：「因為還在初步調查，關於損害的細節、爆炸物品等資訊，目前還未能說明。」

隨後，德勒米爾對挪威電視新聞頻道TV2表示，警方「對事發原因，已有初步想法」，並說「我們認為這是由某個人所為。」

德勒米爾提到，調查人員正與目擊者交談。根據TV2報導，拆彈小組也在現場。

住在大使館附近的民眾表示，他們聽到了巨響。

民眾說：「現場有警犬、無人機、配備自動武器的警察，還有直升機在空中盤旋。」

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊，伊朗旋即展開報復，多座美國使館及外交設施遭無人機與飛彈攻擊，中東地區的美國大使館已提升警戒。不過，奧斯陸警方未表示這起事件與伊朗衝突有任何關聯。

挪威 以色列 伊朗

延伸閱讀

挪威奧斯陸美國大使館附近凌晨驚爆 未傳傷亡

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響！挪威警方說話了

秘魯夜店爆炸傷33人 地方政府稱疑為攻擊

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

相關新聞

美駐奧斯陸大使館爆炸未傳傷亡 警方：疑人為事件

挪威警方表示，首都奧斯陸的美國大使館今天凌晨發生爆炸，幸無人受傷。對爆炸原因，警方已有初步想法，看似是某人所為，但未進一...

拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲將考慮波斯灣國家提出的請求，針對伊朗的無人機及飛彈攻擊提供相關援...

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響！挪威警方說話了

挪威媒體VG報導，美國駐奧斯陸大使館附近在當地時間8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙，當局已證實出動大批警力，目前未傳出有人受傷，尚不清楚事故具體原因。

白領親自教企業AI取代自己？個人經驗專業恐淪可複製資產

企業AI正悄悄改變職場權力結構。當員工在系統中撰寫文件、輸入提詞策略、處理客戶問題時，這些原本屬於個人的隱性知識與工作技巧，正被平台記錄並納入企業的知識管理資產。久而久之，企業不只掌握成果，也逐漸掌握解決問題的思路與技術流程。對許多白領工作者而言，真正的風險或許不是被AI直接取代，而是自己在不知不覺中，把多年累積的能力一步步交給系統。當企業把這些知識變成資產，員工還能保住自己的競爭力嗎？

川習會在即 美駐陸前大使伯恩斯：盼川普捍衛對台政策

對即將來臨的北京「川習會」，美國前總統拜登任內的駐中國大陸大使伯恩斯六日說，這場峰會除了討論經貿議題，預料台灣也將被納入議程。伯恩斯盼川普政府屆時捍衛美國達半世紀的長期對台政策，包括提供台灣軍事技術，以擴大嚇阻力。

化解英國鋼鐵營運僵局 英政府傳提議補償中資企業

英國政府據報提議支付低於1億英鎊賠償金予中國敬業集團，以化解英國鋼鐵公司的營運僵局。自去年英方透過緊急法案介入阻止關廠後，雙方因經營權與補償金額陷入對峙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。