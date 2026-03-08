德國地方選舉將登場 梅爾茨力阻極右翼崛起

德國總理梅爾茨領導的中間偏右基督教民主黨，將在今天迎來地方選舉。這是今年來多場選舉的首戰，基民黨希望藉此遏制極右翼德國另類選擇黨（AfD）的崛起。

法新社報導，選民將在西南部巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）投下選票。該邦人口約1120萬，為德國核心汽車產業的重鎮。

基督教民主黨（CDU）在贏得全國大選一年後，希望在巴登符騰堡邦重奪第一大黨寶座，從過去兩次地方選舉中勝出的綠黨（Greens）手中贏回主導權。

梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基民黨此前在巴登符騰堡邦民調一直領先，但近幾個月來支持度已明顯縮減。最新民調顯示，基民黨與綠黨支持率同為28%，呈現勢均力敵的局面。

基民黨本次推派37歲的黑格（Manuel Hagel）領軍，他曾任銀行分行經理，競選之路近期遭遇波折，主因他2018年視察學校時，曾對女學生發表被認為具性別歧視且不當的言論。他已對當時的言論公開道歉。

綠黨主要候選人是60歲的歐德米（Cem Ozdemir），若當選，將成為德國史上首位具有土耳其血統的邦總理。

德國另類選擇黨民調為18%，這將是該反移民政黨在巴登符騰堡邦的最高紀錄，但仍低於全國約25%的支持度，與基民黨差不多。