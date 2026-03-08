快訊

多倫多兩座猶太教堂遭槍擊 警方強化猶太社區警力

中央社／ 多倫多7日綜合外電報導

加拿大多倫多兩座猶太教堂昨天深夜遭到槍擊，所幸未有人員傷亡。警方表示本週已有多起類似事件，已在猶太社區與宗教場所周邊加強警力並展開調查。

法新社報導，多倫多與鄰近約克（York）地區警方在社群媒體表示，今天午夜前兩座猶太教堂遭到槍擊，所幸未造成任何人受傷，兩起槍擊事件目前都在調查。

多倫多警方在社群平台X發文表示：「我們了解此類事件讓猶太社群成員深感憂慮。本週多倫多與約克地區的猶太教堂都遭到槍擊。」

警方並表示：「隨著調查持續進行，我們已在猶太社區、宗教場所與社群機構周邊增加警力。」

加拿大廣播公司（CBC）報導，2日晚間在北約克的另一座猶太教堂，也傳出槍擊事件。

加拿大反對黨領袖，保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）今天表示，他對昨天晚間在肖馬伊姆猶太教堂（Shaarei Shomayim）與約瑟夫猶太教堂（Beth Avraham Yoseph Synagogues）所發生的槍擊事件「感到震驚」，並稱猶太社群「正在加拿大遭到攻擊」。

加拿大廣播公司引述警方說法指出，由於緊張局勢升高以及中東戰爭持續，警方本週稍早已在大多倫多地區增加巡邏警力。

