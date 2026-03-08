快訊

伊朗戰爭滿一周 支持與反對者在世界各地示威

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

美國以色列攻擊伊朗滿一周，象徵1979年伊朗伊斯蘭革命前王朝的獅子徽旗幟，今天在世界各城市飄揚。巴黎、阿姆斯特丹，甚至美國各地都有示威活動，支持或反對這場中東戰爭。

法新社報導，伊朗戰事已進行一周，歐洲、美洲與非洲多地出現示威，有人抗議伊朗目前的伊斯蘭政權，也有人抨擊美國與以色列掀起戰爭，還有人聲援伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），他在美以首輪空襲中喪生。

巴黎有兩場示威活動：一場支持由已故伊朗國王之子，目前旅居美國的王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）主導過渡政權；另一場示威則是譴責上述想法。

今年35歲的學生加納提安（Masoud Ghanaatian）在巴黎南部一場示威中表示：「我支持呼籲發起革命的巴勒維。」

參與者手持巴勒維照片，揮舞美國、以色列與伊朗革命前的旗幟。

加納提安說：「（巴勒維）是民主派。他可以監督過渡政權，並承諾舉行選舉。」

數百名支持巴勒維的示威者亦在斯德哥爾摩集會，高舉他與其已故父親的照片。

但在斯德哥爾摩更北地區，一群身穿解放伊朗（Free Iran）黃色背心的抗議者，展示手上貼紙，上面寫著「不要國王，也不要宗教領袖」。

在阿姆斯特丹，示威者沿市內運河前行，高舉以色列、美國與伊朗革命前旗幟，呼籲荷蘭政府邀請巴勒維訪問，並要求關閉伊朗大使館。

在以色列，反戰人士與警方在特拉維夫的哈比馬廣場（Habima Square）發生推擠衝突。

在英國，反戰人士在破曉後聚集在英格蘭西南費爾福（Fairford）一處空軍基地入口，高舉「別碰伊朗」、「和平」與「美國佬回家」等標語。

另外，賽普勒斯（Cyprus）也出現反戰示威。

在墨西哥首都的美國領事館外，示威者舉著標語牌，上有美國總統川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）照片，兩人手中沾滿鮮血，上方並寫著「殺手」字樣，抗議者還踢打繪有兩人模樣的紙偶。

美國方面，底特律示威群眾揮舞伊朗、黎巴嫩與巴勒斯坦旗幟，並且舉著「伊朗不是我們的敵人」與「反對伊朗戰爭」等標語。

華盛頓示威者則聚集在國家廣場（National Mall），揮舞美國、以色列與伊朗旗幟，一些人還在臉頰塗上伊朗國旗的顏色。

波士頓的伊朗裔美國人則是聚集在卡普里廣場（Copley Square），呼籲推翻伊朗政權。

在南非，數十名民眾聚集在約翰尼斯堡的美國領事館前。他們高舉哈米尼照片與伊朗旗幟，以及批評以色列的標語。南非先前因加薩（Gaza）戰爭將以色列告上國際法院，指控其犯下種族滅絕罪行，但以色列堅決否認。

在開普敦，以色列與伊朗民主化支持者在艾佛瑞德港（Albert Waterfront）購物中心揮舞以色列國旗並高喊口號；但有數名反對者則舉著譴責以色列、支持巴勒斯坦人的標語。

在突尼西亞首都突尼斯，抗議者則是高舉哈米尼照片並譴責伊朗戰爭。

