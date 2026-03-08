快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
澳洲外交部長黃英賢。路透 路透通訊社
澳洲外交部長黃英賢。路透 路透通訊社

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲將考慮波斯灣國家提出的請求，針對伊朗的無人機及飛彈攻擊提供相關援助。

法新社報導，接受澳洲廣播公司新聞網（ABC）訪問時，黃英賢表示：「有許多並非參戰方的國家遭到伊朗以此類手段攻擊…因此我們確實收到援助請求。」

黃英賢被問及這是否意味著協助防禦伊朗無人機與飛彈攻擊時，她回答：「沒錯。」

她表示：「我們將根據我所提出的立場處理這項請求。也就是說，我們不參與對伊朗的進攻性行動，且我們已明確表示，不會派遣任何地面部隊進入伊朗。」

美國以色列上週對伊朗發動攻擊，導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生，並引發中東戰火升級。

澳洲對美以襲擊伊朗表示支持，認為這是防止德黑蘭取得核武的必要手段。澳洲在中東僅部署約100人的少量兵力，其中多數駐紮在阿拉伯聯合大公國的明哈德軍事基地（Al Minhad）。

澳洲官員表示，坎培拉當局目前並無計畫參與任何針對伊朗的軍事行動。然而，澳洲與美國軍事關係密切。

坎培拉當局表示，截至上個月，約有70名澳洲軍人目前被派往美國核潛艦部隊服役。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，美國潛艦4日擊沉伊朗船隻時，有3名澳洲軍人就在該潛艦上。

艾班尼斯說，這些軍人是依據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安排的訓練計畫登上潛艦。AUKUS是澳洲與英國及美國簽署長達數十年的國防協議。

哈米尼 以色列 美國

延伸閱讀

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

相關新聞

拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲將考慮波斯灣國家提出的請求，針對伊朗的無人機及飛彈攻擊提供相關援...

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響！挪威警方說話了

挪威媒體VG報導，美國駐奧斯陸大使館附近在當地時間8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙，當局已證實出動大批警力，目前未傳出有人受傷，尚不清楚事故具體原因。

白領親自教企業AI取代自己？個人經驗專業恐淪可複製資產

企業AI正悄悄改變職場權力結構。當員工在系統中撰寫文件、輸入提詞策略、處理客戶問題時，這些原本屬於個人的隱性知識與工作技巧，正被平台記錄並納入企業的知識管理資產。久而久之，企業不只掌握成果，也逐漸掌握解決問題的思路與技術流程。對許多白領工作者而言，真正的風險或許不是被AI直接取代，而是自己在不知不覺中，把多年累積的能力一步步交給系統。當企業把這些知識變成資產，員工還能保住自己的競爭力嗎？

川習會在即 美駐陸前大使伯恩斯：盼川普捍衛對台政策

對即將來臨的北京「川習會」，美國前總統拜登任內的駐中國大陸大使伯恩斯六日說，這場峰會除了討論經貿議題，預料台灣也將被納入議程。伯恩斯盼川普政府屆時捍衛美國達半世紀的長期對台政策，包括提供台灣軍事技術，以擴大嚇阻力。

化解英國鋼鐵營運僵局 英政府傳提議補償中資企業

英國政府據報提議支付低於1億英鎊賠償金予中國敬業集團，以化解英國鋼鐵公司的營運僵局。自去年英方透過緊急法案介入阻止關廠後，雙方因經營權與補償金額陷入對峙。

美媒：FBI監控網路疑遭大陸相關駭客入侵 多部門展開聯合調查

據《華爾街日報》周五（3月6日）報導，美國調查人員認為，與中國政府有關聯的駭客入侵聯邦調查局（FBI）內部計算機網路，被入侵系統存有與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。