拒赴伊朗地面戰 澳外長：考慮助波斯灣防禦伊朗攻擊

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲將考慮波斯灣國家提出的請求，針對伊朗的無人機及飛彈攻擊提供相關援助。

法新社報導，接受澳洲廣播公司新聞網（ABC）訪問時，黃英賢表示：「有許多並非參戰方的國家遭到伊朗以此類手段攻擊…因此我們確實收到援助請求。」

黃英賢被問及這是否意味著協助防禦伊朗無人機與飛彈攻擊時，她回答：「沒錯。」

她表示：「我們將根據我所提出的立場處理這項請求。也就是說，我們不參與對伊朗的進攻性行動，且我們已明確表示，不會派遣任何地面部隊進入伊朗。」

美國和以色列上週對伊朗發動攻擊，導致伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）喪生，並引發中東戰火升級。

澳洲對美以襲擊伊朗表示支持，認為這是防止德黑蘭取得核武的必要手段。澳洲在中東僅部署約100人的少量兵力，其中多數駐紮在阿拉伯聯合大公國的明哈德軍事基地（Al Minhad）。

澳洲官員表示，坎培拉當局目前並無計畫參與任何針對伊朗的軍事行動。然而，澳洲與美國軍事關係密切。

坎培拉當局表示，截至上個月，約有70名澳洲軍人目前被派往美國核潛艦部隊服役。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，美國潛艦4日擊沉伊朗船隻時，有3名澳洲軍人就在該潛艦上。

艾班尼斯說，這些軍人是依據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安排的訓練計畫登上潛艦。AUKUS是澳洲與英國及美國簽署長達數十年的國防協議。