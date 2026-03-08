聽新聞
0:00 / 0:00
挪威奧斯陸美國大使館附近凌晨驚爆 未傳傷亡
挪威警方今天表示，首都奧斯陸的美國大使館附近發生一起爆炸，目前尚未接獲任何人員傷亡通報。
法新社報導，奧斯陸（Oslo）警方在聲明中表示，爆炸發生於當地時間凌晨1時（格林威治時間零時），目前尚不清楚爆炸原因。
警方表示，已就此事件與大使館保持聯繫，並派遣大量警力到現場。
美國與以色列2月28日聯手對伊朗發起軍事行動，伊朗旋即展開報復攻擊，讓波斯灣地區陷入動盪與混亂，多座美國使館及外交設施遭無人機與飛彈攻擊後，中東地區的美國大使館已提升警戒。
不過，警方並未表示這起事件與伊朗衝突有任何關聯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。