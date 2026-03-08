美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響！挪威警方說話了

企業AI正悄悄改變職場權力結構。當員工在系統中撰寫文件、輸入提詞策略、處理客戶問題時，這些原本屬於個人的隱性知識與工作技巧，正被平台記錄並納入企業的知識管理資產。久而久之，企業不只掌握成果，也逐漸掌握解決問題的思路與技術流程。對許多白領工作者而言，真正的風險或許不是被AI直接取代，而是自己在不知不覺中，把多年累積的能力一步步交給系統。當企業把這些知識變成資產，員工還能保住自己的競爭力嗎？

