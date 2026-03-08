快訊

美國駐奧斯陸大使館旁驚傳爆炸巨響！挪威警方說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國駐奧斯陸大使館附近8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙。圖/擷自@Osint613在X的照片
美國駐奧斯陸大使館附近8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙。圖/擷自@Osint613在X的照片

挪威媒體VG報導，美國駐奧斯陸大使館附近在當地時間8日凌晨1時傳出爆炸巨響後竄出濃煙，當局已證實出動大批警力，目前未傳出有人受傷，尚不清楚事故具體原因。

根據警方說法，約在凌晨1時接獲通報，指美國駐奧斯陸大使館所在地附近傳出巨響，疑似爆炸聲。奧斯陸警區發言人伊維爾森（Per-Ivar Iversen）表示，截至目前，當局仍無法確認現場究竟發生何事，也尚不清楚是否有人涉入。

VG引述多名住在附近的居民指出，事發時先聽見一聲巨響，之後大使館所在的胡瑟比（Huseby）地區上空出現大片煙霧。一名居民表示，自己當時正在看電視，突然聽到爆炸般的聲響，「整棟房子都在震動」。

社群媒體X帳號OSINTtechnical引述飛航追蹤數據指出，挪威警方一架直升機正在美國駐奧斯陸大使館上空盤旋。

目前警方仍在現場調查，事件原因有待進一步釐清。

