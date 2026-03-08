聽新聞
0:00 / 0:00
秘魯夜店爆炸傷33人 地方政府稱疑為攻擊
秘魯北部一間夜店今天凌晨發生爆炸，根據當地調查單位表示，有33人受傷，其中包括3名未成年人。當地長久以來深受組織犯罪所擾。
法新社和美聯社報導，這起爆炸事件發生於破曉前，地點在首都利馬（Lima）以北約500公里的拉利伯塔德大區（La Libertad）沿海城市特魯希略（Trujillo）。當地政府發布聲明說，這起在達利（Dali）迪斯可舞廳的爆炸為疑似「攻擊」事件。
目前尚不清楚是誰發動襲擊，犯案動機也待釐清。
當地電視頻道Sol TV Peru拍攝的畫面顯示，廳內原有數十名民眾欣賞傳統「康比亞」（cumbia）音樂，突然爆炸聲大作。
拉利伯塔德衛生主管佛羅瑞安（Alberto Florian）接受地方新聞媒體訪問時表示：「目前已接獲33人受傷的通報，其中5人傷勢嚴重。」
另據醫療單位表示，部分傷者慘遭斷肢或被碎片擊傷，目前正接受手術。另外，傷者中有3名未成年人，分別是一名16歲與兩名17歲青少年。
近年來，特魯希略深受有組織犯罪所擾。自2025年3月以來，當地即以勒索及買兇殺人猖獗而處於緊急狀態。
特魯希略不到1個月前才剛發生爆炸事件，波及了25戶民宅，但無人傷亡或死亡。
整體而言，秘魯目前正面臨嚴重的治安危機。根據警方資料，去年與組織犯罪相關的凶殺案多達2200起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。