川普表態正式承認委內瑞拉政府 稱古巴正和華府談判

中央社／ 華盛頓7日專電

美國總統川普今天在一場峰會上表示，本週華府已正式承認委內瑞拉政府，雙方並達成協議將在黃金和礦產方面進行合作，他還說，古巴正和美國進行談判；委內瑞拉和古巴局勢顯示華府的準則是不讓敵對外國勢力在西半球取得一席之地。

川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州邁阿密舉行的「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會發表演說，向出席的多名拉美國家領導人表示，「我們齊聚一堂，宣布成立一個全新的軍事聯盟，以剷除肆虐我們這個區域的的犯罪集團」。

他談到古巴局勢並稱，古巴已「窮途末路」。古巴想和美國談判，且正和他及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人談判。

川普說：「我認為要和古巴達成協議應該會是非常容易的事。」

外電先前報導，美軍今年1月抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，對共產政權統治的古巴祭出能源封鎖，導致古巴燃料儲備暴跌。委內瑞拉是古巴重要的石油供應國。

古巴自1月9日以來未再進口石油，迫使航空業者減少飛往古巴的航班，這個島國長期的經濟危機惡化。

川普表示，今天出席這場峰會的一些拉美國家領導人希望美國能幫忙「處理古巴」，他也承諾，「我們將會處理」，但美國目前重心在伊朗。

美國與以色列近日對伊朗發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，古巴可能成為川普下一個對外干預的目標。川普與盧比歐一向不諱言希望促成古巴政權更迭。

此外，川普表示，美國本週已正式承認委內瑞拉政府，兩國並達成一項具歷史意義的「黃金協議」，讓雙方共同合作促進委內瑞拉黃金和其他礦產的銷售。

美國國務院5日發表聲明指出，美國和委內瑞拉過渡政府已同意恢復外交及領事關係。

川普表示，美國和委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正密切合作，「她表現非常出色，因為她正和我們合作」。

他還指出，委內瑞拉與古巴的局勢已顯明美國的新準則，也就是「我們不允許敵對外國勢力在這個半球取得一席之地」。

中國和俄羅斯都試圖深化其在西半球的影響力。

國務院 馬杜洛 盧比歐

相關新聞

川習會在即 美駐陸前大使伯恩斯：盼川普捍衛對台政策

對即將來臨的北京「川習會」，美國前總統拜登任內的駐中國大陸大使伯恩斯六日說，這場峰會除了討論經貿議題，預料台灣也將被納入議程。伯恩斯盼川普政府屆時捍衛美國達半世紀的長期對台政策，包括提供台灣軍事技術，以擴大嚇阻力。

化解英國鋼鐵營運僵局 英政府傳提議補償中資企業

英國政府據報提議支付低於1億英鎊賠償金予中國敬業集團，以化解英國鋼鐵公司的營運僵局。自去年英方透過緊急法案介入阻止關廠後，雙方因經營權與補償金額陷入對峙。

美媒：FBI監控網路疑遭大陸相關駭客入侵 多部門展開聯合調查

據《華爾街日報》周五（3月6日）報導，美國調查人員認為，與中國政府有關聯的駭客入侵聯邦調查局（FBI）內部計算機網路，被入侵系統存有與...

俄羅斯無人機、飛彈襲擊烏克蘭 哈爾科夫至少7死

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動大規模無人機及飛彈攻擊，導致東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）至少7人死亡，...

北韓第3處神祕鈾濃縮設施曝光 南韓估平壤可製20枚核彈

南韓統一部長官鄭東泳6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施。除政府和國際原子能機構（IAEA）此前證實的寧邊和降仙外，鄭東泳此次提及龜城為第三個鈾濃縮設施所在地，引發關注。

韓中和平統一論壇 韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

