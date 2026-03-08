川習會在即 美駐陸前大使伯恩斯：盼川普捍衛對台政策

對即將來臨的北京「川習會」，美國前總統拜登任內的駐中國大陸大使伯恩斯六日說，這場峰會除了討論經貿議題，預料台灣也將被納入議程。伯恩斯盼川普政府屆時捍衛美國達半世紀的長期對台政策，包括提供台灣軍事技術，以擴大嚇阻力。

對外媒日前報導，習近平在與川普會面時，擬提出一項重要要求，可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場，以削弱台灣的信心。

伯恩斯六日受邀在美國喬治華盛頓大學發表演說。他表示，贊同川普與北京進行更多對話，想維持和平就要維持美陸間的互動及見面。

伯恩斯也表示，預料川習會將討論貿易、供應鏈及芬太尼等議題；雙方將聚焦關稅，他期待美陸今年能在關稅上達成休兵，不再用飛機引擎和稀土等關鍵礦物資源來威脅彼此，大陸也能恢復正常採購美國農產品。他強調，在這方面贊同川普，必須穩住美陸經貿關係。

伯恩斯並表示，預期美陸關係可能在川普第二任進入一段穩定期，但也擔心這將對台灣、日本及菲律賓等美國盟友造成影響。伯恩斯希望美國以相同心力來捍衛盟友權益。

伯恩斯認為，川習會將談到台灣，期盼川普政府屆時捍衛美國長久以來的對台政策，包含「一中政策」、美國在台灣關係法下所負的義務，以及美國持續提供防禦性的軍事技術給台灣，讓台灣增強嚇阻力；美國也有義務在西太平洋維持足夠的軍力來達到嚇阻。

伯恩斯也點出，美陸作為當前世上在經濟和軍事上名列前茅的大國，彼此雖非「敵人」，但仍有無可避免的高度競爭關係；就算美國不願競爭，大陸也不會停止與美國競爭，但雙方應和平共處。