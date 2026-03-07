聽新聞
尼泊爾國會選舉 首都前市長夏哈在選區大贏前總理奧利
尼泊爾官方確認，饒舌歌手出身的首都加德滿都（Katmandu）前市長夏哈在5日舉行的國會選舉選區內擊敗政壇老將前總理奧利，夏哈今天露出微笑並比出勝利手勢。
法新社報導，尼泊爾選舉委員會官員公布，夏哈（Balendra Shah）在查巴縣第5選區（Jhapa-5）贏得6萬8348票，奧利（KP Sharma Oli）則僅獲得1萬8734票。夏哈在投票結果出爐後並未發表談話。
