美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

尼泊爾國會選舉 首都前市長夏哈在選區大贏前總理奧利

中央社／ 尼泊爾查巴7日綜合外電報導
尼泊爾官方確認，饒舌歌手出身的首都加德滿都前市長夏哈，在5日舉行的國會選舉選區內勝選。圖／路透社
尼泊爾官方確認，饒舌歌手出身的首都加德滿都（Katmandu）前市長夏哈在5日舉行的國會選舉選區內擊敗政壇老將前總理奧利，夏哈今天露出微笑並比出勝利手勢。

法新社報導，尼泊爾選舉委員會官員公布，夏哈（Balendra Shah）在查巴縣第5選區（Jhapa-5）贏得6萬8348票，奧利（KP Sharma Oli）則僅獲得1萬8734票。夏哈在投票結果出爐後並未發表談話。

