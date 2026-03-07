尼泊爾國會選舉 首都前市長夏哈在選區大贏前總理奧利

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

2026-03-07 11:58