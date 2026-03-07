快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

化解英國鋼鐵營運僵局 英政府傳提議補償中資企業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

英國政府據報提議支付低於1億英鎊賠償金予中國敬業集團，以化解英國鋼鐵公司的營運僵局。自去年英方透過緊急法案介入阻止關廠後，雙方因經營權與補償金額陷入對峙。

路透引述Sky News報導，英國政府已提出向英國鋼鐵公司（British Steel）的中國所有者敬業集團支付賠償金的提議，目的是要化解這家英國第二大鋼鐵生產商未來走向的僵局。

Sky News引述官員說法指出，這項在過去兩周內提出的方案，據悉價值低於1億英鎊。

去年4月，中資企業敬業集團計劃關閉英國鋼鐵位於斯肯索普（Scunthorpe）的廠房，當時敬業集團稱該工廠每天虧損約70萬英鎊，此舉預料會使約3500人將失業。英國政府而後通過緊急法案阻止，並介入經營事項。

英國政府後來也曾提出購買維持高爐運作所需的原料，但敬業集團拒絕該提案。反過來要求政府支付「數億英鎊」，卻不同意阻止資金轉移至中國，也未同意讓高爐持續工作。

針對此事，時任英國商業暨貿易大臣雷諾茲曾表示，過去做錯了決定。他並指責過去的保守黨領袖允許中國企業經營敏感的基礎設施，稱「我們對這類事情實在太過天真」。

大陸駐英大使館當時則表示，任何把商業議題政治化、進行惡意炒作的言行，都會損害陸企對英投資信心，損害中英經貿合作。「希望英國政府繼續與敬業協商談判，積極尋找各方都能接受的解決方案。」

英國

延伸閱讀

面試太緊張答不好未獲醫院錄取 英國女子提告院方獲賠31萬元

李嘉誠賣英國電網 套現4,300億元

中國經濟挑戰／陸商品低價傾銷 遭多國祭出關稅反制

美軍攻打伊朗　BBC：戰爭正動搖中國戰略野心

相關新聞

化解英國鋼鐵營運僵局 英政府傳提議補償中資企業

英國政府據報提議支付低於1億英鎊賠償金予中國敬業集團，以化解英國鋼鐵公司的營運僵局。自去年英方透過緊急法案介入阻止關廠後，雙方因經營權與補償金額陷入對峙。

美媒：FBI監控網路疑遭大陸相關駭客入侵 多部門展開聯合調查

據《華爾街日報》周五（3月6日）報導，美國調查人員認為，與中國政府有關聯的駭客入侵聯邦調查局（FBI）內部計算機網路，被入侵系統存有與...

俄羅斯無人機、飛彈襲擊烏克蘭 哈爾科夫至少7死

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動大規模無人機及飛彈攻擊，導致東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）至少7人死亡，...

北韓第3處神祕鈾濃縮設施曝光 南韓估平壤可製20枚核彈

南韓統一部長官鄭東泳6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施。除政府和國際原子能機構（IAEA）此前證實的寧邊和降仙外，鄭東泳此次提及龜城為第三個鈾濃縮設施所在地，引發關注。

韓中和平統一論壇 韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

伊朗戰事消耗美軍卻護台？ 外媒：短期多了一道安全屏障

時代雜誌（TIME）報導，伊朗戰爭開打後，戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心。外界憂心，對中國大陸領導人習近平而言，現在可能是對台採取行動的最好時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。