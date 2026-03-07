聽新聞
化解英國鋼鐵營運僵局 英政府傳提議補償中資企業
英國政府據報提議支付低於1億英鎊賠償金予中國敬業集團，以化解英國鋼鐵公司的營運僵局。自去年英方透過緊急法案介入阻止關廠後，雙方因經營權與補償金額陷入對峙。
路透引述Sky News報導，英國政府已提出向英國鋼鐵公司（British Steel）的中國所有者敬業集團支付賠償金的提議，目的是要化解這家英國第二大鋼鐵生產商未來走向的僵局。
Sky News引述官員說法指出，這項在過去兩周內提出的方案，據悉價值低於1億英鎊。
去年4月，中資企業敬業集團計劃關閉英國鋼鐵位於斯肯索普（Scunthorpe）的廠房，當時敬業集團稱該工廠每天虧損約70萬英鎊，此舉預料會使約3500人將失業。英國政府而後通過緊急法案阻止，並介入經營事項。
英國政府後來也曾提出購買維持高爐運作所需的原料，但敬業集團拒絕該提案。反過來要求政府支付「數億英鎊」，卻不同意阻止資金轉移至中國，也未同意讓高爐持續工作。
針對此事，時任英國商業暨貿易大臣雷諾茲曾表示，過去做錯了決定。他並指責過去的保守黨領袖允許中國企業經營敏感的基礎設施，稱「我們對這類事情實在太過天真」。
大陸駐英大使館當時則表示，任何把商業議題政治化、進行惡意炒作的言行，都會損害陸企對英投資信心，損害中英經貿合作。「希望英國政府繼續與敬業協商談判，積極尋找各方都能接受的解決方案。」
