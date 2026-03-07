美媒：FBI監控網路疑遭大陸相關駭客入侵 多部門展開聯合調查

據《華爾街日報》周五（3月6日）報導，美國調查人員認為，與中國政府有關聯的駭客入侵聯邦調查局（FBI）內部計算機網路，被入侵系統存有與美國國內監控指令相關的訊息。

知情人士稱，此次入侵的範圍和嚴重程度尚不清楚，調查目前仍處於早期階段。美國媒體CNN也就此進行了報導。

根據報導，FBI近日向部分國會議員發送通知，稱該調查於上月啟動。「FBI已識別並處置了FBI網路上的可疑活動，並已動用所有技術手段予以應對」，FBI在一份聲明中表示。

中國駐美國大使館未立即回應媒體的置評請求。中國歷來否認西方對其入侵政府和企業網路的指控，並指責美國才是網路空間的侵略者。

尚不清楚是否同屬「鹽台風」行動

2024年10月，美國總統大選前夕，多家美國媒體報導中國駭客入侵了美國政界人士的手機，其中包括川普競選團隊一位顧問。美國研究人員把這次攻擊行動稱作「鹽台風」（Salt Typhoon）。「鹽台風」行動至少可追溯至2019年，但美國當局花了約五年時間才對其察覺。

2025年8月，美國聯邦調查局（FBI）發布公告稱，除數百名美國受害者外，還在至少80個國家發現了「鹽台風」的活動。FBI在公告中點名三家中國實體，認為其與自2021年或更早開始的全球性惡意攻擊行動有關聯。

目前尚不清楚此次對FBI的入侵是否為「鹽台風」所為，抑或是另一駭客組織的行動。媒體報導稱，中國政府與大量私人承包商合作，讓其負責為中國情報機構執行各類駭客任務。

據《華爾街日報》報導，FBI對「鹽台風」入侵事件的調查仍在持續。現任和前任情報官員將其描述為美國有史以來最嚴重的情報失敗案例之一。

儘管部分受影響的電信公司和美國官員表示「鹽台風」入侵損害已得到修復，但另一些人表示漏洞尚未完全堵住，威脅依然存在。

美國多個部門展開聯合調查

路透社記者本周核查了FBI向國會發送的通知副本，通知顯示：FBI於2月17日開始調查目標系統中的異常日誌活動。駭客的攻擊目標是一套非涉密系統，該系統存有FBI調查對象的通信相關信息。FBI將駭客使用的技術描述為「複雜精密」，並表示補救和取證調查仍在進行中。

據美國媒體《政客》（Politico）報導，白宮、國家安全局（NSA）、國土安全部下屬網路安全和基礎設施安全局（CISA）以及FBI正對此展開聯合調查。

一名白宮官員告訴路透社，白宮「定期召開會議討論針對美國的網路威脅」，但不會就任何具體事件或具體會議的細節發表評論。

（綜合報導）

