以網路、政治戰部署侵台…專家示警：中國孤立台灣 將多方恫嚇澳洲

中央社／ 雪梨7日專電
澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾指出，坎培拉須提防中國部署侵略台灣，很可能同時以網路戰、政治戰、經濟脅迫、展示武力威懾等多種手法向澳洲施壓，以便嚇阻澳洲支援台灣抵抗中國。

位於坎培拉的智庫─澳洲戰略政策研究所（ASPI）3日發表專題文章「中國在台海危機中恫嚇及擾亂澳洲的手法」（How China would intimidate anddisrupt Australia in a Taiwan Strait crisis）；作者為前紐西蘭總理及內閣部（Department of the Prime Ministerand Cabinet）資深分析師、現任澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾（Nathan Attrill）。

該文針對中國侵犯台灣時，將會如何阻撓澳洲協防台灣的手法提出沙盤推演，中國很可能會同時動用一切脅迫手段對付澳洲。

文章指出，當中國試圖顛覆台灣政府的危機爆發時，中國勢將在澳洲鄰近海域部署海軍以威嚇澳洲，阻止坎培拉對台灣提供外交和軍事援助；中國也會誇大坎培拉挺台將會傷害澳洲經濟的言論；並且渲染澳洲因為盟友而受困，以及沒有必要讓局勢升高的論調。

文章顯示，中國亦會煽動澳洲華人社區，並且散播極端言論，讓澳洲社會「失去冷靜果斷應變的能力」；同時，網路攻擊和經濟脅迫也將會升級，全球供應鏈將會面臨壓力，商品市場（commoditymarkets）波動加劇，還有誇大各種物品成本上升的假訊息到處流竄，強調坎培拉當局招惹麻煩，進而在澳洲製造混亂。

厄崔爾透過電郵回應中央社提問時指出，中國威嚇澳洲的手段並不限於戰爭爆發的時候；中國已經多次小規模地採用各種恫嚇澳洲的手段。

厄崔爾相信中國「完全有可能提前展示這些能力，以便提早形塑澳洲的行為。」

厄崔爾解釋，中國只要針對澳洲採取「有限度的網路入侵、貿易脅迫措施、虛假資訊宣傳」，或者公然在澳洲附近海域展開軍事活動，都足以「向澳洲釋放出嚇阻訊號」，並且讓澳洲民眾體驗「一旦捲入台海危機可能需要面對的混亂局面」。

厄崔爾強調：「台海危機不僅考驗澳洲的軍事戰備，也將會考驗社會韌性。」他提醒：「北京的政治戰手段旨在帶動公眾輿論風向，激化社會撕裂，並且干擾政府應變。」他又提醒，如果廣大社會對中國的政治作戰手法都有所了解的話，中國政治作戰的效果勢必降低。

厄崔爾認為，從國防機構、政府、媒體、民間企業，以至廣大社會，都需要具備防範中國政治戰的認知；如果人們都能夠認清這些中國政治戰的本質，就比較不容易被它們嚇倒。

澳洲 兩岸關係 台灣 台海

