AI世代掌科技優勢 台灣安全成瑞辛納對話焦點

台灣在AI時代掌握科技上的優勢，成為各國看待安全議題時關注的焦點，這也成為「瑞辛納對話」中的重要議題。面對全球的憂心，來自台灣的代表皆表達台灣願意與各國合作的開放態度。

「如果中國決定攻擊台灣，世界其他國家究竟會怎麼做？」這是世界各論壇很多時候會迴避的議題，但在5日到7日於印度新德里舉行的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），卻讓各國與會者直接審視台海問題對全球安全造成的影響。

遠景基金會執行長賴怡忠在其中一場座談中表示，穿越台灣海峽是大家所能想像得到，最複雜的軍事行動之一，中國目前還不具備成功入侵台灣的能力，他也提到，如果台灣的半導體巨頭因此受到危害，全球晶片製造商將遇重創。

賴怡忠在接受中央社記者訪問時表示，這是「瑞辛納對話」首次針對台海安全舉辦座談，這說明「瑞辛納對話」開始認為台海安全非常重要、是需要處理的議題。

賴怡忠告訴中央社記者，在討論台海安全議題上，除談到台灣在全球海運通道上的重要性，也論及東亞第一島鏈安全、與中國之間關係等面向，但有很多討論都與台灣半導體的重要性有關，不過「台灣雖然在半導體產業有關鍵地位，但並不打算利用半導體當作籌碼，甚至當成武器，我們希望其他國家能和台灣合作共同解決問題。」

國家安全會議副秘書長趙怡翔接受中央社記者採訪時表示，印度這幾年對高科技產業、晶片發展有高度興趣，他們也非常清楚，台灣在這些領域扮演核心角色，因此印度政府積極在與台灣企業討論合作可能。

趙怡翔告訴中央社記者，印度政府近年歡迎台灣高科技大廠落腳印度、增加在印度的投資，背後所彰顯的，就是台灣和印度在高科技發展上具有互補的角色，例如台灣在硬體製造能量的優勢，可以搭配印度在高科技服務、人工智慧（AI）發展等軟體面的長處，「這些都是印度朋友可以看到的合作機會，他們也都向我們承諾，未來會持續加強和台灣在科技、經濟上的合作。」

趙怡翔表示，將經濟安全視為國家安全是全球一大趨勢，印度也不例外，「我們這幾年可以清楚看見，印度非常重視經濟安全，甚至是產業鏈安全，而非紅供應鏈、安全產業鏈也正是台灣思考的方向，所以台灣和印度也會持續加強相關合作。」

趙怡翔強調，在「瑞辛納對話」期間，許多印度朋友都提到，他們在思考未來產業鏈發展時，已經明確知道台灣具有不可或缺的角色和地位，「所以我們相信，針對安全產業鏈的部分，台灣和印度將有更緊密的合作。」

隨台灣訪團參加「瑞辛納對話」的駐菲律賓副代表李廷盛也告訴中央社記者，這次會議討論的重點，包括經濟、地緣戰略兩大關鍵價值。他認為，台灣因為半導體、AI伺服器對全世界來說不可取代，因此在供應鏈上扮演關鍵角色；同時，在地緣戰略上，台灣對第一島鏈的安全來說，也有不可或缺的地位。

「瑞辛納對話」或稱「雷崗對話」，是新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）與印度外交部聯合主辦的旗艦型會議，期間探討的內容主要關注國際社會在地緣政治與地緣經濟上面臨的挑戰，今年有110個國家或地區的2700多名代表參加。