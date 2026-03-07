快訊

日本與加拿大領袖會談 同意成立經濟安保對話

中央社／ 東京7日綜合外電報導
圖為日本首相高市早苗（右）與加拿大總理卡尼（左）。圖／法新社
圖為日本首相高市早苗（右）與加拿大總理卡尼（左）。圖／法新社

日本首相高市早苗昨天與加拿大總理卡尼會面，雙方同意把兩國關係升格到「全面性戰略夥伴關係」，並成立「經濟安全保障對話」以商討強化供應鏈，預計今年召開首場相關會議。

「讀賣新聞」報導，高市昨天在東京都的首相官邸接待卡尼。她表示，「考量安全保障（國防）環境日益嚴峻，日本與加拿大雙方關係的重要性，前所未有地提升」。卡尼則表示，「世界面臨轉捩點，希望進一步深化兩國之間的夥伴關係」。

這是高市與卡尼（Mark Carney）去年11月在韓國召開雙邊領袖會談之後，再度會晤。另外，這也是睽違10年，再度有加拿大總理訪問日本。

雙方也在會後發布聯合聲明，聲明內含「全面性戰略藍圖」，並揭示具體合作的6大領域為「強化防衛合作」、「經濟安保」、「貿易與投資」、「能源與糧食安保」、「北極與環境及氣候變遷合作」、「人員交流」。

聯合聲明也記載兩名領袖「強烈擔憂」所有型態的經濟威逼。在高市去年發表有關「台灣有事」的言論後，中國加強管制對日出口重要礦物。儘管聯合聲明在這方面沒點名特定國家，「讀賣新聞」分析這段表述意有所指地針對中國。

加拿大富含原油、液化天然氣（LNG）等資源，並盛產銅、鎳等重要礦物。而美國與以色列聯手攻打伊朗過後，確保穩定資源成為課題。高市與卡尼藉由這次會談，也確認擴大能源領域合作。

此外，為了因應網路空間的威脅，兩國也同意新設由相關部會參與的「網路政策對話」。

共同社報導，雙方也在這次會談同意加強國防領域合作，具體內容為自衛隊與加拿大軍方擴充聯合演習等。

日本 加拿大 高市早苗

相關新聞

俄羅斯無人機、飛彈襲擊烏克蘭 哈爾科夫至少7死

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動大規模無人機及飛彈攻擊，導致東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）至少7人死亡，...

北韓第3處神祕鈾濃縮設施曝光 南韓估平壤可製20枚核彈

南韓統一部長官鄭東泳6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施。除政府和國際原子能機構（IAEA）此前證實的寧邊和降仙外，鄭東泳此次提及龜城為第三個鈾濃縮設施所在地，引發關注。

韓中和平統一論壇 韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

伊朗戰事消耗美軍卻護台？ 外媒：短期多了一道安全屏障

時代雜誌（TIME）報導，伊朗戰爭開打後，戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心。外界憂心，對中國大陸領導人習近平而言，現在可能是對台採取行動的最好時機。

川習峰會前…推銷美油 美擬要求陸少買俄伊石油

華爾街日報五日報導，美國總統川普預定三月底訪問北京，財長貝森特將於三月中旬在法國巴黎和中國大陸國務院副總理何立峰會面，計畫為川普與大陸國家主席習近平的峰會確立框架。貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程，即要求大陸減少向美國對手俄羅斯及伊朗購買石油，改向美國購買。

與台恢復邦交有望？宏國新總統阿斯夫拉 要檢討對陸協議

美聯社五日報導，宏都拉斯二○二三年與台灣斷交、轉與中國大陸建交。宏國新總統阿斯夫拉在美國總統川普支持下當選，已下令檢討與北京簽署的多項協議。阿斯夫拉可望七日出席川普在美國邁阿密附近自家高爾夫球場舉行的區域安全峰會。

