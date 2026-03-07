日本與加拿大領袖會談 同意成立經濟安保對話

日本首相高市早苗昨天與加拿大總理卡尼會面，雙方同意把兩國關係升格到「全面性戰略夥伴關係」，並成立「經濟安全保障對話」以商討強化供應鏈，預計今年召開首場相關會議。

「讀賣新聞」報導，高市昨天在東京都的首相官邸接待卡尼。她表示，「考量安全保障（國防）環境日益嚴峻，日本與加拿大雙方關係的重要性，前所未有地提升」。卡尼則表示，「世界面臨轉捩點，希望進一步深化兩國之間的夥伴關係」。

這是高市與卡尼（Mark Carney）去年11月在韓國召開雙邊領袖會談之後，再度會晤。另外，這也是睽違10年，再度有加拿大總理訪問日本。

雙方也在會後發布聯合聲明，聲明內含「全面性戰略藍圖」，並揭示具體合作的6大領域為「強化防衛合作」、「經濟安保」、「貿易與投資」、「能源與糧食安保」、「北極與環境及氣候變遷合作」、「人員交流」。

聯合聲明也記載兩名領袖「強烈擔憂」所有型態的經濟威逼。在高市去年發表有關「台灣有事」的言論後，中國加強管制對日出口重要礦物。儘管聯合聲明在這方面沒點名特定國家，「讀賣新聞」分析這段表述意有所指地針對中國。

加拿大富含原油、液化天然氣（LNG）等資源，並盛產銅、鎳等重要礦物。而美國與以色列聯手攻打伊朗過後，確保穩定資源成為課題。高市與卡尼藉由這次會談，也確認擴大能源領域合作。

此外，為了因應網路空間的威脅，兩國也同意新設由相關部會參與的「網路政策對話」。

共同社報導，雙方也在這次會談同意加強國防領域合作，具體內容為自衛隊與加拿大軍方擴充聯合演習等。