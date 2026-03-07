俄羅斯無人機、飛彈襲擊烏克蘭 哈爾科夫至少7死

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動大規模無人機及飛彈攻擊，導致東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）至少7人死亡，其中包括兩名兒童。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）指出，俄羅斯共發射480架無人機與29枚飛彈，目標包括全國各地的能源部門及鐵路設施。

澤倫斯基在即時通訊應用程式Telegram上表示：「面對這種野蠻攻擊生命的行為，盟國應當有所回應。」

他也強調：「俄羅斯並未放棄摧毀烏克蘭民用及重要基礎設施的企圖，因此支持應當持續存在。」澤倫斯基呼籲盟國持續提供防空系統及武器援助。

哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，哈爾科夫1棟5層樓住宅大樓遭俄羅斯飛彈擊中，造成包括兩名兒童在內的7人罹難。

他說，救援人員仍在現場持續清理瓦礫。

席尼胡波夫表示，哈爾科夫有7棟住宅公寓樓、商業及行政建築、電力配電線路及汽車，在俄軍襲擊中受損。