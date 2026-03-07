快訊

立陶宛：波羅的海海底電纜受損為意外 非俄國破壞

中央社／ 維爾紐斯7日專電

立陶宛情報機構6日發布2026年「國家威脅評估報告」指出，2023年至2025年間波羅的海多起戰略性海底基礎設施受損事件，經分析調查顯示多屬意外事故，並非俄羅斯船隻刻意破壞。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，隸屬國防部的行動服務第二部門（AOTD）官員馬若納斯（Mindaugas Mažonas）表示，事故發生後最初的資訊往往得自非情報來源，容易造成誤導。他指出，相關調查結果顯示，這些事件多為意外，部分是如暴風雨等自然因素所致。

立陶宛國家安全部門（VSD）局長布里迪基斯（Remigijus Bridikis）也表示，雖然調查並非由該情報機構主導，但已確認這些事件屬於意外。

近年來，包括芬蘭、瑞典、拉脫維亞、愛沙尼亞與德國等多個波羅的海沿岸國家，都曾通報海底基礎設施受損。

報導指出，當時立陶宛部分政治人物與媒體曾推測，這些事件可能與俄羅斯的「混合戰」（hybridwarfare）有關。北大西洋公約組織（NATO）也因此啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）監控任務，加強區域海上巡邏。

立陶宛情報機構提醒，波羅的海海底基礎設施仍然脆弱。惡劣天氣、設備故障或海上作業疏失等多種因素，都可能導致事故發生。

另根據報導，馬若納斯指出，俄羅斯近期已加強對「影子艦隊」的安全措施，包括派遣軍艦或軍機護航，反而可能增加事故風險。他表示，短期內不預期出現重大事件，但當某一區域集結更多軍事力量時，發生意外的可能性也會上升。

評估報告也指出，俄羅斯正利用這些老舊、所有權結構不明的油輪船隊，試圖逃避因入侵烏克蘭後被施加的石油出口限制。歐盟已將數百艘相關船隻列入黑名單，以削弱莫斯科的軍事資金來源。

海底電纜 立陶宛 俄羅斯 北約

