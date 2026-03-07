快訊

韓中和平統一論壇 韓學者：應以4月川習會契機推動四方結束韓戰宣言

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
3月6日，韓中和平統一論壇在北京舉行。　 韓聯社
據韓聯社報導，2026年韓中和平統一論壇6日在北京假日酒店舉行，兩國學者圍繞「韓中合作促進韓半島和平共處」為主題展開討論。南韓成均館大學成均中國研究院名譽院長李熙玉指出，應以定於4月舉行的美中領導人會晤為契機，在朝美領導人形成共識的基礎上，推動韓朝美中四方發表結束韓戰的宣言，並就簽署和平協定展開討論。

北京大學歷史學系教授金東吉則認為，在當前東北亞局勢下，調整對美關係尤為重要。他表示，在處理對美關係時應避免其對南韓外交自主性造成限制，並推動中朝為實現半島和平共處開展合作。

中國政法大學教授韓獻棟表示，地區國家應正視美國減少介入已成為難以避免的趨勢，並探索相應替代方案。在美國放棄維護自由貿易秩序原則的背景下，東北亞國家應維護《中韓自由貿易協定》《區域全面經濟夥伴關係協定》等機制，維護地區經濟秩序穩定。

報導稱，出席活動的南韓駐華大使盧載憲致詞時表示，韓半島和平不僅關乎韓朝雙方的生存發展，也與東北亞地區的穩定密切相關。希望各方提出能夠推動朝鮮重返對話、實現半島和平的方案。

