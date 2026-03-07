聽新聞
0:00 / 0:00
尼泊爾大選 首都前市長暨饒舌歌手夏哈可望成新總理
據尼泊爾當局今天公布的昨天國會大選初步結果，曾任首都加德滿都市長的夏哈所屬的全國獨立黨遙遙領先，這位現年35歲的前饒舌歌手可望成為這個喜馬拉雅山脈國家的新總理。
路透社報導，尼泊爾去年9月爆發由年輕人帶頭的歷史性人民起義，造成77人死亡，並迫使時任總理奧利（K.P. Sharma Oli）辭職。昨天舉行的國會下議院選舉是這場動亂結束以來首場選舉。
這次選舉要選出尼泊爾下議院所有275席，分為165席直選及110席政黨票，其中直選票還在計票中。據尼泊爾選舉委員會今天初步公布的計票結果，成立僅3年的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party，RSP）已拿下約100席，距離取得過半137席遙遙領先對手。
目前成績居次的尼泊爾國大黨（Nepali Congress）已經承認敗選。選舉最終結果預計數日內出爐。分析家以「海嘯」形容全國獨立黨的強勢表現，認為很可能由其組成新政府。
夏哈（Balendra Shah）在2022年當選加德滿都（Kathmandu）市長而跨入政壇。他因發表批評建制的饒舌音樂而受到大眾矚目，其後善用自身人氣攀上政壇高位。
5個多月前尼泊爾爆發群眾示威時，夏哈在社群媒體上向數百萬追蹤者發文表示：「親愛的Z世代，殺害你們的那個人已經下台了。現在你們世代將必須來帶領國家，要做好準備。」
此後夏哈在尼泊爾社群媒體上普遍獲得近乎搖滾巨星般的聲望，他也在爭取總理大位的選戰中一路領先。
位於中國與印度之間的尼泊爾，政治長期以來由少數老牌政黨把持。夏哈若執政，除了代表他的戲劇性崛起之路攀上新高峰，尼泊爾的政局也可能重塑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。