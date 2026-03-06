伊朗戰事消耗美軍卻護台？ 外媒：短期多了一道安全屏障

時代雜誌（TIME）報導，伊朗戰爭開打後，戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心。外界憂心，對中國大陸領導人習近平而言，現在可能是對台採取行動的最好時機。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）問道：「習近平是否會因美國可能耗盡精確制導彈藥，而在解放軍尚未完全準備好的情況下，對台灣動手？」他說：「有可能。」

然而，另有跡象顯示，美國攻伊實際上在短期內鞏固了台灣事實上的獨立地位，至少短期內是如此。

不可否認的是，至少在軍事行動上，美國這次攻伊可謂成果驚人。衝突爆發的最初四天，美國攻擊了近2,000個目標，包含16艘艦艇，並在距離伊朗約2,000英里的斯里蘭卡海域附近，擊沉一艘伊朗巡防艦和一艘潛艦。

此外，美方對伊朗最高領袖哈米尼及其核心親信發動斬首攻擊，以及此前大膽逮捕委內瑞拉強人馬杜洛的行動，在在展現美國在情報與必要資源上的實力，與中國人民解放軍形成鮮明對比；後者近半世紀未曾參與重大戰爭，上一次還吞敗。

另一個因素是，中國自家軍備在伊朗的表現備受質疑。據報導，伊朗曾向北京採購自殺式無人機與空防能力。伊朗原本也正洽談購買中國先進反艦飛彈，但不清楚是否已完成部署。北京目前保全面子的最好方式，是這些武器尚未投入運作。不久前，委內瑞拉向中國購買的先進雷達與防空系統，也未能偵測到美軍隱形戰機。

新加坡國立大學國際關係教授莊嘉穎說，「中國將試圖從在委內瑞拉與伊朗的裝備所暴露出的缺陷中，汲取教訓」，「我認為他們對美國展現的武力，與執行相當複雜的軍事行動的能力，多少感到意外」。

此外，中國對台灣的盤算，很大程度上取決於美國介入與否。儘管川普的外交政策反覆無常，但華府最新「國防戰略」明確指出，美國將「在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系」，其中也包括台灣。

風險諮詢公司Park Strategies資深副總裁金恩（Sean King）表示，「我研判習近平認為美國會出手防衛台灣，因此短期內不會發動攻擊」。