川習峰會前…推銷美油 美擬要求陸少買俄伊石油

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國及以色列攻擊伊朗的「史詩怒火」行動已逾1周，對全球油價及石油供給造成重大影響。圖為伊拉克的魯邁拉油田，一名工人正操作調節石油流量的閥門。 路透
華爾街日報五日報導，美國總統川普預定三月底訪問北京，財長貝森特將於三月中旬在法國巴黎和中國大陸國務院副總理何立峰會面，計畫為川普與大陸國家主席習近平的峰會確立框架。貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程，即要求大陸減少向美國對手俄羅斯及伊朗購買石油，改向美國購買。

這對大陸將是重大的要求及挑戰。大陸目前以折扣價格從戰略盟友俄國進口石油，而美國石油價格高出許多。習近平在北京「川習會」時，預料也將提出一項重要要求，即可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場。

知情人士指稱，貝森特最近與美國前官員、企業領袖及分析師私下討論時，談到持續試圖使大陸轉向美購買石油及天然氣的作為。貝森特還在討論中提到，華府也將要求北京擴大購買美黃豆與波音客機，並鬆綁稀土出口管制。

貝森特上述的諮詢對象，包括前美國貿易代表賴海哲與空軍退將史帕丁、黑石集團高層及智庫「亞洲協會」和胡佛研究所學者。

對北京而言，俄國是大陸戰略盟友，大陸購買俄油時獲大幅折扣，美油價格則昂貴許多。且不買俄油將破壞北京與克里姆林宮的關係，並削弱俄國在俄烏戰爭中的能量。

多位美國高官說，美中去年在南韓釜山達成貿易戰休兵協議，大陸同意延後一年執行全球稀土管制。陸方是否遵守此一承諾是美方進入下輪談判前最關注的部分。預料陸方將提出美方降低關稅與鬆綁高科技項目，尤其是人工智慧（ＡＩ）晶片與晶片製造機具的出口禁令。

一位美國高官形容，貝森特對北京川習會前的美陸關係感到樂觀。另一位美國高官表示，川普政府視北京川習會是美陸對話的開始。貝森特向幾位上述的諮詢對象說，若北京川習會後，看不到美陸都認同，且可以在今年第二、第三次川習會持續跟進進度的計畫，那美陸出現實質性突破的機會窗口將變少。

