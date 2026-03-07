聽新聞
與台恢復邦交有望？宏國新總統阿斯夫拉 要檢討對陸協議

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
美國總統川普（右）與宏都拉斯新總統阿斯夫拉（左）2月在佛州海湖莊園合影。美聯社報導，阿斯夫拉正指示其政府檢討與北京的關係。法新社
美國總統川普（右）與宏都拉斯新總統阿斯夫拉（左）2月在佛州海湖莊園合影。美聯社報導，阿斯夫拉正指示其政府檢討與北京的關係。法新社

美聯社五日報導，宏都拉斯二○二三年與台灣斷交、轉與中國大陸建交。宏國新總統阿斯夫拉美國總統川普支持下當選，已下令檢討與北京簽署的多項協議。阿斯夫拉可望七日出席川普在美國邁阿密附近自家高爾夫球場舉行的區域安全峰會。

拉美與台灣關係近年備受關注，被視為衡量美陸在拉美力量消長的指標。台灣現有十二個邦交國中，七個就位於拉美，包含瓜地馬拉與巴拉圭等五國。美國國務卿魯比歐二月訪問瓜國時，就感謝該國堅持與台灣維持邦交，並承諾深化美瓜經貿合作。

智利天主教大學政治學研究所學者烏蒂內茲說，宏國目前很可能成為全球最有機會恢復與台灣外交關係的國家。阿斯夫拉競選總統時就提出此一主張，就任後幾天就與川普會面，宏國副總統也證實新政府有此一意向。

但烏蒂內茲也直言，此事並非「開關」般的簡單切換，宏國自二○二三年以來已與北京簽署十多項協議。

烏蒂內茲預料，阿斯夫拉可能更進一步恢復與台灣的正式邦交；阿斯夫拉的盤算基本上是對美國而打，而非台灣；承認台灣，實質上主要旨在獲得川普青睞的一張入場券。

宏都拉斯國家水產協會執行長阿瑪多說，喪失台灣市場，造成宏國至少九十五家養蝦場與一家加工廠關閉，逾二點五萬個直接與間接的工作機會消失，也使宏國減少數百萬美元的外匯；大部分公司於前年倒閉，因無法打入其他市場，而大陸市場對宏國而言並不具競爭力。

阿瑪多希望阿斯夫拉能恢復宏台邦交，以提振三三○家仍苦苦支撐的養蝦公司；不是要收回失去的，而是重新開始刺激產業、提升生產力、創造外匯與就業。

阿斯夫拉的政見就包含與北京斷交，但大陸在宏國已有數億美元的投資。美國智庫大西洋理事會拉丁美洲中心研究員密蘭–梅西亞建議，宏國可賦予台灣「特殊地位」，並退出北京的「一帶一路」倡議。

魯比歐 巴拉圭 美國 宏國 阿斯夫拉 北京 川普 台灣

