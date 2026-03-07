參院唯一原住民兼無腦挺川普 穆林將接掌國土安全部

四十八歲的穆林是聯邦參議院唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，從政後出任聯邦眾議員達十年，在參院也有三年。美國總統川普提名他出任國土安全部長。

川普形容穆林是「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的戰士，善於與人相處，並以其「智慧和勇氣」聞名，這正是繼續推行「美國優先」政策所需。川普說，穆林將成為傑出的國土安全部長。

穆林的確對川普很忠心，這也是川普最看重的。穆林屬強硬保守派，在很大程度上與川普及其盟友一致。早在川普去年十一月再度當選後，就有傳言稱川普將邀穆林入閣，這也反映出他在川普心中有一定位置。

在聯邦撥款、能源及選舉等相關立法上，穆林在國會都全力挺川，對於自二月廿八日起的美以兩國聯手攻擊伊朗行動，穆林也毫不猶豫力挺。

眾所周知穆林的言辭激進、有時甚至過火，在二○二三年參院一場聽證會中甚至不顧自己參議員的身分，「單挑」作證的卡車司機工會主席，起身揚言兩人「幹一架」，最後由資深參議員桑德斯出面訓斥他「坐下」。

穆林透過爭取「搖擺州」原住民選民的支持，助川普當選。參院多數黨（共和黨）領袖熊恩指稱，穆林是能影響川普對立法看法的參議員。

穆林生於一九七七年七月，在奧克拉荷馬韋斯特維爾成長，家人仍住在這。曾以摔角獎學金就讀美國密蘇里谷學院，但廿歲輟學幫病重的父親打理牛犢養殖場生意，之後仍完成副學士學位。二○一三年至二○二三年擔任眾議員。他也是綜合格鬥選手，二○一六年入選奧克拉荷馬州摔角名人堂，與妻子共有六名子女。

穆林是美國史上第二位在參院任職的切羅基部族人。根據聯邦法規，在提名期間穆林會先以代理部長身分履行職務，直至參院通過任命。