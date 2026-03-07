聽新聞
0:00 / 0:00

參院唯一原住民兼無腦挺川普 穆林將接掌國土安全部

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
共和黨籍參議員穆林有望出任國土安全部長。路透
共和黨籍參議員穆林有望出任國土安全部長。路透

四十八歲的穆林是聯邦參議院唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，從政後出任聯邦眾議員達十年，在參院也有三年。美國總統川普提名他出任國土安全部長。

川普形容穆林是「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的戰士，善於與人相處，並以其「智慧和勇氣」聞名，這正是繼續推行「美國優先」政策所需。川普說，穆林將成為傑出的國土安全部長。

穆林的確對川普很忠心，這也是川普最看重的。穆林屬強硬保守派，在很大程度上與川普及其盟友一致。早在川普去年十一月再度當選後，就有傳言稱川普將邀穆林入閣，這也反映出他在川普心中有一定位置。

在聯邦撥款、能源及選舉等相關立法上，穆林在國會都全力挺川，對於自二月廿八日起的美以兩國聯手攻擊伊朗行動，穆林也毫不猶豫力挺。

眾所周知穆林的言辭激進、有時甚至過火，在二○二三年參院一場聽證會中甚至不顧自己參議員的身分，「單挑」作證的卡車司機工會主席，起身揚言兩人「幹一架」，最後由資深參議員桑德斯出面訓斥他「坐下」。

穆林透過爭取「搖擺州」原住民選民的支持，助川普當選。參院多數黨（共和黨）領袖熊恩指稱，穆林是能影響川普對立法看法的參議員。

穆林生於一九七七年七月，在奧克拉荷馬韋斯特維爾成長，家人仍住在這。曾以摔角獎學金就讀美國密蘇里谷學院，但廿歲輟學幫病重的父親打理牛犢養殖場生意，之後仍完成副學士學位。二○一三年至二○二三年擔任眾議員。他也是綜合格鬥選手，二○一六年入選奧克拉荷馬州摔角名人堂，與妻子共有六名子女。

穆林是美國史上第二位在參院任職的切羅基部族人。根據聯邦法規，在提名期間穆林會先以代理部長身分履行職務，直至參院通過任命。

桑德斯 共和黨 原住民 川普 美國

延伸閱讀

川普突撤換國安部長諾姆 參議員穆林接任

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

諾姆眾院聽證被問緋聞「未否認」 成遭川普撤換最後稻草

民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

相關新聞

美聯邦政府人事地震！川普鍘國土安全部長 創第二任期首例

美國總統川普五日宣布撤換國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。

旗下ICE執法過當重創川普民調...婚外情醜聞 成諾姆最後稻草

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆四日在聯邦眾議院司法委員會聽證會中，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基有性關係。外界咸認為，ＤＨＳ旗下移民與海關執法局（ＩＣＥ）打擊移民爭議重創川普民調、本周一項斥資二點二億美元的ＤＨＳ廣告未經競標爭議與諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

參院唯一原住民兼無腦挺川普 穆林將接掌國土安全部

四十八歲的穆林是聯邦參議院唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，從政後出任聯邦眾議員達十年，在參院也有三年。美國總統川普提名他出任國土安全部長。

與台恢復邦交有望？宏國新總統阿斯夫拉 要檢討對陸協議

美聯社五日報導，宏都拉斯二○二三年與台灣斷交、轉與中國大陸建交。宏國新總統阿斯夫拉在美國總統川普支持下當選，已下令檢討與北京簽署的多項協議。阿斯夫拉可望七日出席川普在美國邁阿密附近自家高爾夫球場舉行的區域安全峰會。

中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

中東局勢升溫，泰國學者分析，這場衝突不僅可能衝擊能源市場與經濟，也可能牽動印太地區的戰略格局，美中未來可能更重視對關鍵海...

中東衝突升溫…全球能源供應緊張 東協團結恐難維持

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東局勢升溫。東南亞研究學者接受中央社訪問指出，衝突若持續升高，恐對東南亞帶來能源安全、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。