聽新聞
0:00 / 0:00

旗下ICE執法過當重創川普民調...婚外情醜聞 成諾姆最後稻草

聯合報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
美國國土安全部長諾姆遭總統川普開除。路透
美國國土安全部長諾姆遭總統川普開除。路透

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆四日在聯邦眾議院司法委員會聽證會中，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基有性關係。外界咸認為，ＤＨＳ旗下移民海關執法局（ＩＣＥ）打擊移民爭議重創川普民調、本周一項斥資二點二億美元的ＤＨＳ廣告未經競標爭議與諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

諾姆與李萬度斯基均已婚，在上述聽證會中，諾姆兩度被問及這段緋聞，加州民主黨籍眾議員卡姆拉格–德夫提問，「在妳擔任部長期間，是否曾與李萬度斯基有過性關係？」諾姆隨即向共和黨籍司委會主席喬登說，「我很震驚委員會今天竟然散布八卦小報的垃圾內容」。

佛州民主黨籍眾議員莫斯科維茨也追問相同問題，諾姆仍選擇避談，並指稱這類指控是「社會主義、自由派左派」對保守派女性的攻擊。

紐約郵報五日引述消息人士報導，諾姆在該聽證會中對是否與李萬度斯基有性關係的模糊回覆，是導致川普下定決心開除她的最後一根稻草，而此前川普對她的信任早已因多起事件亮紅燈。

其一，諾姆三日在聯邦參議院宣稱，川普批准二點二億美元、由她主演的廣告活動，被川普向媒體直接反駁「撒謊」。其二就是她四日在該聽證會中面對緋聞質詢時的拙劣應對。上述消息人士說，「相關應對的確是最後一根稻草，場面非常難看」。鑒於她未直接否認，外界普遍認為就是默認，最終川普撤換諾姆。

一位川普政府官員也表示，撤換諾姆是基於她多項不幸的領導統御失敗累積而成，包含在明尼蘇達州的執法風波、廣告宣傳爭議、婚外情指控、對幕僚管理不當，以及她與海關與邊境保護局（ＣＢＰ）及移民與海關執法局等其他機構首長間的明爭暗鬥等諸多因素。

海關 川普 白宮 婚外情 移民

延伸閱讀

川普突撤換國安部長諾姆 參議員穆林接任

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

諾姆眾院聽證被問緋聞「未否認」 成遭川普撤換最後稻草

民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

相關新聞

美聯邦政府人事地震！川普鍘國土安全部長 創第二任期首例

美國總統川普五日宣布撤換國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。

旗下ICE執法過當重創川普民調...婚外情醜聞 成諾姆最後稻草

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆四日在聯邦眾議院司法委員會聽證會中，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基有性關係。外界咸認為，ＤＨＳ旗下移民與海關執法局（ＩＣＥ）打擊移民爭議重創川普民調、本周一項斥資二點二億美元的ＤＨＳ廣告未經競標爭議與諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

參院唯一原住民兼無腦挺川普 穆林將接掌國土安全部

四十八歲的穆林是聯邦參議院唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，從政後出任聯邦眾議員達十年，在參院也有三年。美國總統川普提名他出任國土安全部長。

與台恢復邦交有望？宏國新總統阿斯夫拉 要檢討對陸協議

美聯社五日報導，宏都拉斯二○二三年與台灣斷交、轉與中國大陸建交。宏國新總統阿斯夫拉在美國總統川普支持下當選，已下令檢討與北京簽署的多項協議。阿斯夫拉可望七日出席川普在美國邁阿密附近自家高爾夫球場舉行的區域安全峰會。

中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

中東局勢升溫，泰國學者分析，這場衝突不僅可能衝擊能源市場與經濟，也可能牽動印太地區的戰略格局，美中未來可能更重視對關鍵海...

中東衝突升溫…全球能源供應緊張 東協團結恐難維持

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東局勢升溫。東南亞研究學者接受中央社訪問指出，衝突若持續升高，恐對東南亞帶來能源安全、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。