旗下ICE執法過當重創川普民調...婚外情醜聞 成諾姆最後稻草

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆四日在聯邦眾議院司法委員會聽證會中，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基有性關係。外界咸認為，ＤＨＳ旗下移民與海關執法局（ＩＣＥ）打擊移民爭議重創川普民調、本周一項斥資二點二億美元的ＤＨＳ廣告未經競標爭議與諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

諾姆與李萬度斯基均已婚，在上述聽證會中，諾姆兩度被問及這段緋聞，加州民主黨籍眾議員卡姆拉格–德夫提問，「在妳擔任部長期間，是否曾與李萬度斯基有過性關係？」諾姆隨即向共和黨籍司委會主席喬登說，「我很震驚委員會今天竟然散布八卦小報的垃圾內容」。

佛州民主黨籍眾議員莫斯科維茨也追問相同問題，諾姆仍選擇避談，並指稱這類指控是「社會主義、自由派左派」對保守派女性的攻擊。

紐約郵報五日引述消息人士報導，諾姆在該聽證會中對是否與李萬度斯基有性關係的模糊回覆，是導致川普下定決心開除她的最後一根稻草，而此前川普對她的信任早已因多起事件亮紅燈。

其一，諾姆三日在聯邦參議院宣稱，川普批准二點二億美元、由她主演的廣告活動，被川普向媒體直接反駁「撒謊」。其二就是她四日在該聽證會中面對緋聞質詢時的拙劣應對。上述消息人士說，「相關應對的確是最後一根稻草，場面非常難看」。鑒於她未直接否認，外界普遍認為就是默認，最終川普撤換諾姆。

一位川普政府官員也表示，撤換諾姆是基於她多項不幸的領導統御失敗累積而成，包含在明尼蘇達州的執法風波、廣告宣傳爭議、婚外情指控、對幕僚管理不當，以及她與海關與邊境保護局（ＣＢＰ）及移民與海關執法局等其他機構首長間的明爭暗鬥等諸多因素。