美聯邦政府人事地震！川普鍘國土安全部長 創第二任期首例

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。美聯社
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。美聯社

美國總統川普五日宣布撤換國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。

諾姆雖淪為川普第二任首位被開除的內閣部長，但川普隨即任命她為「美洲之盾」特使。美洲之盾計畫以「唐羅主義」為指導原則，旨在「團結」拉美國家來維護西半球安全。

綜合華爾街日報及美聯社報導，川普早已對ＤＨＳ近來爭議與內部管理混亂不耐煩，至少一周前就向白宮顧問透露打算撤換諾姆。但壓垮她的最後一根稻草，則是她日前在國會聽證會的證詞。

諾姆首席顧問李萬度斯基三日晚間在白宮試圖安撫川普，但未能挽回局勢。川普仍表達對諾姆的不滿，這場會面很快結束。川普當晚就對幕僚說，已決定開除諾姆，並開始徵詢參議員與他的顧問，對穆林接任的看法。

諾姆五日在田納西州納許維爾準備就該部執法議題發表演說，並接受提問前數分鐘，川普就致電通知她被開除。他隨後在自創社媒真實社群發文宣布，已任命諾姆為美洲之盾計畫特使。

諾姆得知被開除後，透過社媒發文感謝川普給予的新職位。她說，「在這個新角色中，我能延續過去十三個月擔任國土安全部長期間建立的夥伴關係與國安專業」。外界預料李萬度斯基將和諾姆一起離開ＤＨＳ。

穆林五日在國會山莊說，自己也是不久前才得知川普提名他接掌ＤＨＳ。穆林可望三月卅一日接替諾姆出任部長，但這項人事案需經聯邦參議院確認，尚不清楚諾姆何時正式卸任。

美洲之盾是川普推動中的新安全倡議，旨在加強美國與拉美及加勒比海國家的安全合作，重點包括打擊跨國犯罪與毒品走私、強化邊境執法合作及遏止非法移民與人口販運，本周末可望在美國邁阿密的峰會中由川普政府正式啟動。

該倡議希望建立類似區域安全網絡的合作機制，以提升整個西半球的安全與執法協調能力。諾姆將以特使身分負責推動相關外交與安全合作。

唐羅主義 白宮 美國 川普

美國總統川普五日宣布撤換國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。

旗下ICE執法過當重創川普民調...婚外情醜聞 成諾姆最後稻草

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆四日在聯邦眾議院司法委員會聽證會中，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基有性關係。外界咸認為，ＤＨＳ旗下移民與海關執法局（ＩＣＥ）打擊移民爭議重創川普民調、本周一項斥資二點二億美元的ＤＨＳ廣告未經競標爭議與諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

參院唯一原住民兼無腦挺川普 穆林將接掌國土安全部

四十八歲的穆林是聯邦參議院唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，從政後出任聯邦眾議員達十年，在參院也有三年。美國總統川普提名他出任國土安全部長。

與台恢復邦交有望？宏國新總統阿斯夫拉 要檢討對陸協議

美聯社五日報導，宏都拉斯二○二三年與台灣斷交、轉與中國大陸建交。宏國新總統阿斯夫拉在美國總統川普支持下當選，已下令檢討與北京簽署的多項協議。阿斯夫拉可望七日出席川普在美國邁阿密附近自家高爾夫球場舉行的區域安全峰會。

中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

中東局勢升溫，泰國學者分析，這場衝突不僅可能衝擊能源市場與經濟，也可能牽動印太地區的戰略格局，美中未來可能更重視對關鍵海...

中東衝突升溫…全球能源供應緊張 東協團結恐難維持

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東局勢升溫。東南亞研究學者接受中央社訪問指出，衝突若持續升高，恐對東南亞帶來能源安全、...

