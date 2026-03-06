委內瑞拉、伊朗之後…川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

美國總統川普6日上午對CNN表示，古巴政權「很快就會垮台」。

川普在接受CNN主播芭許（Dana Bash）的電話訪談時，吹噓他第二任期的軍事成就，「順帶一提，雖然這並無關聯，但古巴（政權）很快就會跨台，他們非常想達成協議」。

他表示：「他們（古巴）想談成協議，所以我會派魯比歐去處理那邊的事，看看結果如何。我們目前真的專注在這件事上。我們還有很多時間，但古巴在等了50年後，已經準備好了。」

川普接著說：「我已經觀察這件事50年了，而現在事情就這樣落在我手上，這是因為我的關係，但無論如何，這件事就是落到我手上。而且我們做得非常好。」

前一天，川普在白宮表示，美籍古巴人能返回祖國只是「時間問題」，並暗示在與伊朗戰爭之後，這將成為政府接下來的議程之一。