中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

中東局勢升溫，泰國學者分析，這場衝突不僅可能衝擊能源市場與經濟，也可能牽動印太地區的戰略格局，美中未來可能更重視對關鍵海上航道與區域安全的布局，也可能改變部分國家在大國之間抱持中立的立場。

美國與以色列對伊朗發動全面進攻，中東局勢急遽升溫，也可能影響中美在印太的布局及東南亞國家的外交。泰國法政大學（Thammasat University）跨學科學院政治學教授許佳朋（Sitthiphon Kruarattikan）接受中央社訪問表示，伊朗揚言將封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這可能提醒北京與華府，亞洲同樣存在類似的戰略運輸航道，如馬六甲海峽與南海等重要航道。

他指出，這些航道是全球能源與貿易的重要通道，一旦中東局勢升溫，可能促使美中兩國更加重視對相關航道的戰略控制與軍事存在。

許佳朋也認為，中東長期衝突對中國而言並不符合其整體利益，北京可能因此更加重視在印度洋與非洲一帶的戰略布局，例如擴大在吉布地（Djibouti）海外軍事基地的行動範圍，或增加中國海軍在印度洋的活動。

朱拉隆功大學（Chulalongkom University）政治學院講師華冠咸（Pongphisoot Busbarat）也指出，中東衝突勢必會提升中國對非洲的經濟和戰略關注，透過確保非洲沿海關鍵港口和基礎設施的安全，避開中東動盪區域，維護其戰略利益。

另一方面，華冠咸也認為，中東衝突可能削弱美國在印太地區的投入。他表示，「美國重新轉向中東顯示對印太地區的投入減少，而這可能鼓勵中國或去試探台海和南海現狀，進而改變區域安全格局。

華冠咸向中央社解釋，美國在南海安全保障可能削弱，促使東南亞部分國家加快軍事現代化進程，並增加國防開支，而中國則可能趁勢在南海爭議水域進行更強硬的行動，而不必擔心美國立即或強力的反制措施。

另外，東南亞國家在中美競逐上保持中立的立場也可能有所改變。華冠咸認為，面對不確定的局勢，許多東南亞國家可能會加強其避險策略，透過進一步向中國靠攏，以確保自身經濟穩定，並避免受到大國動盪的影響。

他補充說，美國軍事介入他國受到東南亞部分國家質疑，而中國則傾向以「不干涉內政」與「尊重主權」作為外交論述，這樣的敘事在部分東南亞國家可能具有一定吸引力。

另一方面，華冠咸還觀察，中東衝突實際上拉近印太地區與中東間的戰略聯繫，迫使美國採取更一體化的策略，例如可能會利用其印太地區的基礎設施支持在中東的軍事行動。因此「印太地區不再只是與中國的戰場，它已成為美國在中東地區保持穩定的關鍵後方防線」。