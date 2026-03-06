快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

中央社／ 曼谷6日專電
伊朗揚言將封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽，這可能提醒北京與華府，亞洲同樣存在類似的戰略運輸航道，如馬六甲海峽與南海等重要航道。 路透社
伊朗揚言將封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽，這可能提醒北京與華府，亞洲同樣存在類似的戰略運輸航道，如馬六甲海峽與南海等重要航道。 路透社

中東局勢升溫，泰國學者分析，這場衝突不僅可能衝擊能源市場與經濟，也可能牽動印太地區的戰略格局，美中未來可能更重視對關鍵海上航道與區域安全的布局，也可能改變部分國家在大國之間抱持中立的立場。

美國與以色列對伊朗發動全面進攻，中東局勢急遽升溫，也可能影響中美在印太的布局及東南亞國家的外交。泰國法政大學（Thammasat University）跨學科學院政治學教授許佳朋（Sitthiphon Kruarattikan）接受中央社訪問表示，伊朗揚言將封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這可能提醒北京與華府，亞洲同樣存在類似的戰略運輸航道，如馬六甲海峽與南海等重要航道。

他指出，這些航道是全球能源與貿易的重要通道，一旦中東局勢升溫，可能促使美中兩國更加重視對相關航道的戰略控制與軍事存在。

許佳朋也認為，中東長期衝突對中國而言並不符合其整體利益，北京可能因此更加重視在印度洋與非洲一帶的戰略布局，例如擴大在吉布地（Djibouti）海外軍事基地的行動範圍，或增加中國海軍在印度洋的活動。

朱拉隆功大學（Chulalongkom University）政治學院講師華冠咸（Pongphisoot Busbarat）也指出，中東衝突勢必會提升中國對非洲的經濟和戰略關注，透過確保非洲沿海關鍵港口和基礎設施的安全，避開中東動盪區域，維護其戰略利益。

另一方面，華冠咸也認為，中東衝突可能削弱美國在印太地區的投入。他表示，「美國重新轉向中東顯示對印太地區的投入減少，而這可能鼓勵中國或去試探台海和南海現狀，進而改變區域安全格局。

華冠咸向中央社解釋，美國在南海安全保障可能削弱，促使東南亞部分國家加快軍事現代化進程，並增加國防開支，而中國則可能趁勢在南海爭議水域進行更強硬的行動，而不必擔心美國立即或強力的反制措施。

另外，東南亞國家在中美競逐上保持中立的立場也可能有所改變。華冠咸認為，面對不確定的局勢，許多東南亞國家可能會加強其避險策略，透過進一步向中國靠攏，以確保自身經濟穩定，並避免受到大國動盪的影響。

他補充說，美國軍事介入他國受到東南亞部分國家質疑，而中國則傾向以「不干涉內政」與「尊重主權」作為外交論述，這樣的敘事在部分東南亞國家可能具有一定吸引力。

另一方面，華冠咸還觀察，中東衝突實際上拉近印太地區與中東間的戰略聯繫，迫使美國採取更一體化的策略，例如可能會利用其印太地區的基礎設施支持在中東的軍事行動。因此「印太地區不再只是與中國的戰場，它已成為美國在中東地區保持穩定的關鍵後方防線」。

印太 東南亞 美國 中東 美中 荷莫茲海峽 伊朗 北京 南海

延伸閱讀

大陸如何面對伊朗突變？專家解讀川普「既要又要」布局遏制北京影響力

伊朗深陷戰火 美媒：中國大陸避免捲入持久戰「支持有限」

考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗

美對伊斬首 反使中東秩序添變

相關新聞

中東衝突牽動印太 學者：美中或更重視東南亞戰略航道

中東局勢升溫，泰國學者分析，這場衝突不僅可能衝擊能源市場與經濟，也可能牽動印太地區的戰略格局，美中未來可能更重視對關鍵海...

中東衝突升溫…全球能源供應緊張 東協團結恐難維持

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東局勢升溫。東南亞研究學者接受中央社訪問指出，衝突若持續升高，恐對東南亞帶來能源安全、...

伊朗烽火還未停歇 川普下個目標已定？古巴人憂前途未卜

美以聯軍周末期間對伊朗發動軍事行動之後，川普盟友、共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)接受福斯新聞網「美國周日夜」(Sunday Night in America)節目專訪時說：「下一個就是古巴。」CNBC新聞頻道5日報導，川普上個月拋出「友好接管」(friendly takeover)古巴的提議但未說明細節，古巴人看到伊朗的處境之後，對於如何在全球亂局底下生存日漸憂心。

日本政府包機撤中東僑民 調升6國旅警 澳、紐出動軍機

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）命喪美國和以色列聯手打擊，引發區域戰爭，各國本周急於從中東撤離公民。日本外務省5日調升中東六國的旅遊警示到等級次高的「渡航中止勸告」（類似外交部的橙色警示），並將安排包機撤僑；澳洲也部署兩架軍用飛機，作為應變規畫的一部分；紐西蘭5日也下令兩架軍用飛機前往中東。

川普稱「必須參與挑選伊朗新領袖」 排除哈米尼之子

美國和以色列的猛烈攻勢已持續六天，伊朗也不斷攻擊以色列、美國軍事基地以及周邊國家。川普總統5日受新聞網站Axios訪問時表示，他應參與伊朗選擇下一任最高領袖的過程，也直言不會考慮被炸死的最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)，稱他無足輕重。

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

美國與以色列對伊朗執行「斬首行動」，讓各界關注北韓領導人金正恩的反應。不過，美國智庫指出，北韓有核武，若強行斬首金正恩，恐最終導致1億人死亡。另外，在中東局勢緊張之際，金正恩3至4日訪問北韓南浦造船廠，視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，檢查訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡弋飛彈試射，意在展現北韓於海上的核武戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。