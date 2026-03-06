軍用直升機黃海國際水域遭攔劫 澳洲向大陸抗議

澳洲國防部今天表示，已經就兩國軍用直升機發生「不安全且不專業」的遭遇事件，向中國表達關切。

路透社報導，澳洲國防部聲明指出，一架澳洲軍用直升機4日在黃海國際水域上空飛行時，遭到一架中國直升機攔截。

聲明提到，該架中國直升機調整高度至與澳方直升機相同，隨後「逼近到不安全距離」，加速向澳方直升機側傾，導致澳洲機組員必須採取「閃避動作」。

聲明指出：「這是一項不安全且不專業的操作，對我方飛機和人員構成風險。」

澳洲表示，當時正在黃海展開例行性巡邏，那是國際社會執行聯合國安全理事會對北韓制裁行動的一部分。

中國人民解放軍海軍直升機與澳洲國防軍（Australian Defence Force）飛機此次遭遇無人員受傷通報。

澳洲以類似措詞針對一連串軍事交鋒公開批評中國，這是最新一起。去年10月，澳洲也曾批評中國戰鬥機在其海上巡邏機附近投放照明彈之舉「不安全且不專業」。

中國駐澳洲大使館沒有立即回應置評請求。