中東衝突升溫…全球能源供應緊張 東協團結恐難維持

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東局勢升溫。東南亞研究學者接受中央社訪問指出，衝突若持續升高，恐對東南亞帶來能源安全、外交和經濟壓力，也可能考驗東協的團結。

東南亞研究學者蒂塔（Tita Sanglee）告訴中央社，能源安全與地緣政治密不可分。她指出，東南亞國家協會（ASEAN）外長近期已發表聲明，呼籲透過外交方式解決衝突，並表達對局勢升級的關切。

東協外長4日發表聯合聲明，對中東衝突升級表示嚴重關切、強調立即停止敵對行動的重要性，並呼籲透過外交與對話解決分歧，以維護區域和平與穩定。

蒂塔說，這項聲明特別提及攻擊是由美國與以色列發起，這對一向避免點名的東協組織而言很罕見，顯示區域國家對衝突升溫感到憂慮。

她指出，東協團結的狀態可能難以長期維持，因為「一旦衝突升級，導致能源供應緊張，各國可能因國內政治壓力採取不同政策，進而影響在大國競爭中的中立立場，也可能導致區域內能源與價格出現波動」。

蒂塔說，多數東南亞國家高度依賴經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油。各國通常只儲備約15至90天的能源。

泰國朱拉隆功大學助理教授華冠咸（PongphisootBusbarat）也說，中東衝突可能對東協團結帶來壓力，例如印尼與馬來西亞等穆斯林人口較多的國家，可能面臨國內輿論，要求對伊朗採取更強硬立場。

另外，油價飆漲勢必推高生產成本和物品價格。華冠咸告訴中央社，這將使東南亞各國政府面臨龐大的補貼壓力，以維持社會穩定和國民經濟成長。帶來的挑戰包括「綠色轉型」進程受阻，以及物流成本若上漲，將導致嚴重的區域性通貨膨脹。

國際危機組織（International Crisis Group）東南亞資深分析師惠勒（Matthew Wheeler）指出，這場衝突對東南亞最直接的影響將是經濟層面。

他告訴中央社，以色列和美國對伊朗的軍事行動，可能促使東南亞各國加強避險策略。舉例來說，越南與印尼等國若推動更大範圍的戰略自主政策，將獲得更多的正當性。

針對美以聯手攻擊伊朗，東南亞各國反應並不一致。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）譴責殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的行為；印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）對局勢升級感到遺憾，表態願擔任調解角色。

菲律賓政府呼籲相關各方透過對話與協商，恢復和平與穩定；泰國、越南則呼籲各方克制。