韓統一部擬推進「和平宣言」 建構朝鮮半島和平機制
韓聯社報導，南韓統一部今天向國會外交統一委員會提交工作報告，表示將積極推進朝鮮半島「和平宣言」，並以此為基礎，研議締結和平協定等建構朝鮮半島和平機制的相關事宜。
南韓統一部說明，「和平宣言」將是由南韓與簽署停戰協定的相關國家共同參與，以表明結束戰爭意願的政治性宣言，與文在寅政府時期推動的「終戰宣言」性質類似。
報導中表示，文在寅政府曾積極推進發表終戰宣言，但2019年2月河內「川金會」破局後，因北韓態度轉趨冷淡，最終未能取得實質進展。
此外，為推動年內重啟北韓與美國對話，統一部擬繼續推進任命「朝鮮半島和平特使」，並向美方建議提名
北韓特使，與中日俄等國家加強戰略溝通。
