韓統一部擬推進「和平宣言」 建構朝鮮半島和平機制

美國和以色列的猛烈攻勢已持續六天，伊朗也不斷攻擊以色列、美國軍事基地以及周邊國家。川普總統5日受新聞網站Axios訪問時表示，他應參與伊朗選擇下一任最高領袖的過程，也直言不會考慮被炸死的最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)，稱他無足輕重。

2026-03-06 14:27