快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

芬蘭擬修法允許核武過境 俄羅斯議員：構成直接威脅

中央社／ 赫爾辛基6日專電

芬蘭國防部長哈卡寧宣布提案修改「核能法」及「刑法」，允許在國防安全相關情況下讓核武裝置進入芬蘭，讓法規與多數北約盟國接軌，並強化嚇阻威脅；俄羅斯方面強烈批評，稱一旦芬蘭允許核武過境，將構成「對俄羅斯的直接威脅」。

芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）引述俄媒Lenta報導指出，俄羅斯國家杜馬國防委員會委員科列斯尼克（Andrei Kolesnik）受訪表示，若芬蘭允許核武過境，俄軍對芬蘭必須大幅提高警戒。

俄羅斯官媒「塔斯社」（Tass）與「商業日報」（Kommersant）均報導聲稱，芬蘭社會反對此政策。

芬蘭「晚報」（Ilta Sanomat）報導，哈卡寧（AnttiHäkkänen）對此表示，俄羅斯一向對芬蘭所有國防事務提出異議，此次修法讓芬蘭更完整融入北約集體防禦架構，有效嚇阻敵方威脅。

哈卡寧昨天召開記者會說明修法方向，據芬蘭廣播公司（Yle）報導，他表示現行「核能法」已無法滿足芬蘭作為北約成員國的需求，這次修法核心是讓芬蘭法律標準與絕大多數盟國看齊。解禁範圍僅限進口、運輸與持有，且須以芬蘭軍事防衛為前提；至於核武的取得、製造、研發與引爆，以及任何出於恐怖目的的相關行為，在所有情況下仍屬違法。

哈卡寧強調，核武永久部署在芬蘭屬條約層級事務，須經國會與政府討論；現行修法僅屬法律鬆綁，不代表芬蘭尋求在境內部署核武，北約核武演習未來也不計畫在芬蘭動用真實核武。

Yle在報導中分析，現行禁令源自1980年代的「核能法」，是芬蘭與蘇聯簽訂「友好合作互助條約」（YYA條約）時代的睦鄰政策產物——當時芬蘭刻意以法律明文向蘇聯保證，本國領土不會遭敵對勢力利用。此次修法象徵芬蘭正式清除冷戰時代的最後法律遺緒。

法國近日宣布擴大與盟國的核武合作，目前已有八個北約成員國參與討論，瑞典也在其中，芬蘭尚未加入。哈卡寧表示，芬蘭將於春季評估是否參與法國倡議，並與法方保持密切對話。一旦國內法律限制解除，芬蘭加入此框架的障礙將大幅降低。

不過，這次修法程序在芬蘭國內引發爭議，據YLE報導，芬蘭各政黨是在記者會前一天才獲告知，國防及外交委員會甚至是當天才接到通報。

左翼聯盟黨魁科斯凱拉（Minja Koskela）向「赫爾辛基日報」表示，如此重大事務卻以密件程序推動，「完全無法接受」。哈卡寧對此承認程序特殊，解釋政府須先形成立場再行公開，並強調最終決定權在國會，目標於今年春季完成修法審議。

北約 核武 芬蘭 俄羅斯

延伸閱讀

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

美「斬首」委內瑞拉與伊朗後 下個是北韓？專家：恐釀1億人傷亡

金正恩視察新型驅逐艦「崔賢號」 展海上核戰力

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

相關新聞

伊朗烽火還未停歇 川普下個目標已定？古巴人憂前途未卜

美以聯軍周末期間對伊朗發動軍事行動之後，川普盟友、共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)接受福斯新聞網「美國周日夜」(Sunday Night in America)節目專訪時說：「下一個就是古巴。」CNBC新聞頻道5日報導，川普上個月拋出「友好接管」(friendly takeover)古巴的提議但未說明細節，古巴人看到伊朗的處境之後，對於如何在全球亂局底下生存日漸憂心。

日本政府包機撤中東僑民 調升6國旅警 澳、紐出動軍機

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）命喪美國和以色列聯手打擊，引發區域戰爭，各國本周急於從中東撤離公民。日本外務省5日調升中東六國的旅遊警示到等級次高的「渡航中止勸告」（類似外交部的橙色警示），並將安排包機撤僑；澳洲也部署兩架軍用飛機，作為應變規畫的一部分；紐西蘭5日也下令兩架軍用飛機前往中東。

川普稱「必須參與挑選伊朗新領袖」 排除哈米尼之子

美國和以色列的猛烈攻勢已持續六天，伊朗也不斷攻擊以色列、美國軍事基地以及周邊國家。川普總統5日受新聞網站Axios訪問時表示，他應參與伊朗選擇下一任最高領袖的過程，也直言不會考慮被炸死的最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)，稱他無足輕重。

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

美國與以色列對伊朗執行「斬首行動」，讓各界關注北韓領導人金正恩的反應。不過，美國智庫指出，北韓有核武，若強行斬首金正恩，恐最終導致1億人死亡。另外，在中東局勢緊張之際，金正恩3至4日訪問北韓南浦造船廠，視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，檢查訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡弋飛彈試射，意在展現北韓於海上的核武戰力。

長和出售全球港口受阻 各方寄望川習會達成政治突破

香港首富李嘉誠旗下長和集團去年3月宣布，出售包括巴拿馬運河兩端港口在內的全球43個港口，但一年過去，計畫未有重大進展。彭博6日報導，目前各方把希望寄託在美國總統川普與大陸國家主席習近平3月底即將在北京進行的會晤，取得政治上突破。

史詩怒火4天噴百億美元 五角大廈急籌錢補彈藥庫存

根據知情人士，美國五角大廈官員正擬定計畫，以補充過去一週對伊朗作戰中所耗損的彈藥庫存，此舉反映出川普政府正致力於大幅提升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。