芬蘭擬修法允許核武過境 俄羅斯議員：構成直接威脅

芬蘭國防部長哈卡寧宣布提案修改「核能法」及「刑法」，允許在國防安全相關情況下讓核武裝置進入芬蘭，讓法規與多數北約盟國接軌，並強化嚇阻威脅；俄羅斯方面強烈批評，稱一旦芬蘭允許核武過境，將構成「對俄羅斯的直接威脅」。

芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）引述俄媒Lenta報導指出，俄羅斯國家杜馬國防委員會委員科列斯尼克（Andrei Kolesnik）受訪表示，若芬蘭允許核武過境，俄軍對芬蘭必須大幅提高警戒。

俄羅斯官媒「塔斯社」（Tass）與「商業日報」（Kommersant）均報導聲稱，芬蘭社會反對此政策。

芬蘭「晚報」（Ilta Sanomat）報導，哈卡寧（AnttiHäkkänen）對此表示，俄羅斯一向對芬蘭所有國防事務提出異議，此次修法讓芬蘭更完整融入北約集體防禦架構，有效嚇阻敵方威脅。

哈卡寧昨天召開記者會說明修法方向，據芬蘭廣播公司（Yle）報導，他表示現行「核能法」已無法滿足芬蘭作為北約成員國的需求，這次修法核心是讓芬蘭法律標準與絕大多數盟國看齊。解禁範圍僅限進口、運輸與持有，且須以芬蘭軍事防衛為前提；至於核武的取得、製造、研發與引爆，以及任何出於恐怖目的的相關行為，在所有情況下仍屬違法。

哈卡寧強調，核武永久部署在芬蘭屬條約層級事務，須經國會與政府討論；現行修法僅屬法律鬆綁，不代表芬蘭尋求在境內部署核武，北約核武演習未來也不計畫在芬蘭動用真實核武。

Yle在報導中分析，現行禁令源自1980年代的「核能法」，是芬蘭與蘇聯簽訂「友好合作互助條約」（YYA條約）時代的睦鄰政策產物——當時芬蘭刻意以法律明文向蘇聯保證，本國領土不會遭敵對勢力利用。此次修法象徵芬蘭正式清除冷戰時代的最後法律遺緒。

法國近日宣布擴大與盟國的核武合作，目前已有八個北約成員國參與討論，瑞典也在其中，芬蘭尚未加入。哈卡寧表示，芬蘭將於春季評估是否參與法國倡議，並與法方保持密切對話。一旦國內法律限制解除，芬蘭加入此框架的障礙將大幅降低。

不過，這次修法程序在芬蘭國內引發爭議，據YLE報導，芬蘭各政黨是在記者會前一天才獲告知，國防及外交委員會甚至是當天才接到通報。

左翼聯盟黨魁科斯凱拉（Minja Koskela）向「赫爾辛基日報」表示，如此重大事務卻以密件程序推動，「完全無法接受」。哈卡寧對此承認程序特殊，解釋政府須先形成立場再行公開，並強調最終決定權在國會，目標於今年春季完成修法審議。