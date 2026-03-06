聽新聞
烏克蘭指控匈牙利劫財扣人 油管與資金爭議愈烈
在烏克蘭與匈牙利領袖再度隔空互嗆之後，烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天稍早指控匈牙利扣押了烏克蘭國家儲蓄銀行的7名員工。
路透社報導，西比哈透過社群平台X發文指出，烏克蘭國家儲蓄銀行 （Oshchadbank）的員工要將巨額現金從奧地利運回烏克蘭、途經匈牙利時遭到扣留，目前行蹤不明。
西比哈寫道：「事實上，匈牙利挾持人質，並竊取財物。」
他說，烏克蘭已正式發函匈牙利，要求立即釋放烏國公民，並將要求歐盟對「匈牙利的非法行為」給個說法。
烏克蘭國家儲蓄銀行指出，根據GPS訊號顯示，運鈔車停留在匈牙利布達佩斯（Budapest）的國家安全部門大樓附近，車上運載了4000萬美元、3500萬歐元及9公斤黃金。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前指責匈牙利總理奧班（Viktor Orban），阻擋了歐盟援助烏克蘭的900億歐元。
奧班則說，烏克蘭封鎖德魯茲巴（Druzhba）輸油管線，匈牙利將以「政治和財務手段」，迫使烏克蘭重新開放這條管線。
德魯茲巴輸油管，將俄羅斯石油門輸送至匈牙利煉油廠。烏匈兩國為這條管線爭議多時。
俄烏戰爭持續4年，匈牙利雖為歐盟成員國，但與莫斯科保持友好關係，奧班始終反對介入俄烏戰爭，烏匈兩國領袖則一直處於緊張狀態。
