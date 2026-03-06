快訊

烏克蘭指控匈牙利劫財扣人 油管與資金爭議愈烈

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

在烏克蘭與匈牙利領袖再度隔空互嗆之後，烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天稍早指控匈牙利扣押了烏克蘭國家儲蓄銀行的7名員工。

路透社報導，西比哈透過社群平台X發文指出，烏克蘭國家儲蓄銀行 （Oshchadbank）的員工要將巨額現金從奧地利運回烏克蘭、途經匈牙利時遭到扣留，目前行蹤不明。

西比哈寫道：「事實上，匈牙利挾持人質，並竊取財物。」

他說，烏克蘭已正式發函匈牙利，要求立即釋放烏國公民，並將要求歐盟對「匈牙利的非法行為」給個說法。

烏克蘭國家儲蓄銀行指出，根據GPS訊號顯示，運鈔車停留在匈牙利布達佩斯（Budapest）的國家安全部門大樓附近，車上運載了4000萬美元、3500萬歐元及9公斤黃金。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前指責匈牙利總理奧班（Viktor Orban），阻擋了歐盟援助烏克蘭的900億歐元。

奧班則說，烏克蘭封鎖德魯茲巴（Druzhba）輸油管線，匈牙利將以「政治和財務手段」，迫使烏克蘭重新開放這條管線。

德魯茲巴輸油管，將俄羅斯石油門輸送至匈牙利煉油廠。烏匈兩國為這條管線爭議多時。

俄烏戰爭持續4年，匈牙利雖為歐盟成員國，但與莫斯科保持友好關係，奧班始終反對介入俄烏戰爭，烏匈兩國領袖則一直處於緊張狀態。

美「斬首」委內瑞拉與伊朗後 下個是北韓？專家：恐釀1億人傷亡

美國總統川普1月下令出兵委內瑞拉，擄獲總統馬杜洛，2月又與以色列聯手對伊朗發動「斬首行動」，擊斃最高領袖哈米尼，不免讓外界關注北韓領導人金正恩是否感到不安。不過，一名安全專家近日表示，考慮對北韓採取軍事選項將「困難得多」，原因包括平壤擁有核武、與中國和俄羅斯的關係，以及地理位置鄰近南韓與日本。

國家用AI決勝的時代！算力如何成為美國戰爭力

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

長和出售全球港口受阻 各方寄望川習會達成政治突破

香港首富李嘉誠旗下長和集團去年3月宣布，出售包括巴拿馬運河兩端港口在內的全球43個港口，但一年過去，計畫未有重大進展。彭博6日報導，目前各方把希望寄託在美國總統川普與大陸國家主席習近平3月底即將在北京進行的會晤，取得政治上突破。

史詩怒火4天噴百億美元 五角大廈急籌錢補彈藥庫存

根據知情人士，美國五角大廈官員正擬定計畫，以補充過去一週對伊朗作戰中所耗損的彈藥庫存，此舉反映出川普政府正致力於大幅提升...

烏克蘭指控匈牙利劫財扣人 油管與資金爭議愈烈

在烏克蘭與匈牙利領袖再度隔空互嗆之後，烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天稍早指控匈牙利扣押了烏克蘭國家...

超乎想像！烏克蘭第2大城空襲警報 24小時「真人手動」

烏克蘭第二大城哈爾科夫距離俄羅斯邊境僅30公里，俄烏開戰4年多以來，當地遭俄軍空襲幾乎是家常便飯。2025年哈爾科夫市啟用一套全新空襲警報系統，大受民眾好評，因為大幅減少干擾日常生活的誤報。這套新系統的秘訣，竟是從自動改為手動。

